Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" добилась безоговорочной победы на осенних выборах по всей стране

По итогам ЕДГ-2023 24,5 тысяч депутатских мест замещают кандидаты от партии – за них проголосовали более 24 миллионов избирателей. 

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

 «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

 «На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенные победы с серьёзным отрывом в этой избирательной гонке», - сообщил Андрей Турчак.

 В четырёх регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

 «Везде победа за «Единой Россией» - сказал секретарь Генсовета.

 В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

 На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

 Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

 «На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%», - отметил Андрей Турчак.

 Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года. Андрей Турчак отметил примеры успешной работы «Единой России» над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа по итогам ЕДГ – за партией.

 Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

 «По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в заксобрание региона – прим. ред.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

 В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

«За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли свыше 67 миллионов человек», - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

 Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

 В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента.

 Как считает руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов, результат выборов в Архангельской области - показатель доверия людей.

 «По результатам выборов, абсолютное большинство в Архангельской городской Думе занимает партия «Единая Россия». Представители партии Президента одержали уверенную победу в 13 из 15 одномандатных округах. А по партийному списку получили доверие более 49% процентов избирателей.

Благодаря этому результату, 23 из 30 депутатов в Архангельской городской Думе будут представлять «Единую Россию». Для сравнения - в предыдущем созыве их было всего 11!

Люди прекрасно видят, что представители «Единой России» реально работают на местах. Наши кандидаты лично встречались с людьми, разбирались в проблемах на территориях и ещё за период избирательной компании ряд вопросов удалось благополучно решить. Занимать большинство в городской Думе это высокая ответственность. И мы с достоинством пройдем этот созыв, представляя интересы жителей Архангельска», - рассказал Иван Воронцов.

19 сентябрь 08:30 | : Политика

Главные новости


«Дыхание» через раз. Наш кинематографический ответ ковиду
Архангельская область: выборы как выборы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (209)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20