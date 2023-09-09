"Единая Россия" добилась безоговорочной победы на осенних выборах по всей стране

По итогам ЕДГ-2023 24,5 тысяч депутатских мест замещают кандидаты от партии – за них проголосовали более 24 миллионов избирателей.

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

«Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенные победы с серьёзным отрывом в этой избирательной гонке», - сообщил Андрей Турчак.

В четырёх регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

«Везде победа за «Единой Россией» - сказал секретарь Генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%», - отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года. Андрей Турчак отметил примеры успешной работы «Единой России» над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа по итогам ЕДГ – за партией.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

«По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в заксобрание региона – прим. ред.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

«За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли свыше 67 миллионов человек», - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента.

Как считает руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов, результат выборов в Архангельской области - показатель доверия людей.

«По результатам выборов, абсолютное большинство в Архангельской городской Думе занимает партия «Единая Россия». Представители партии Президента одержали уверенную победу в 13 из 15 одномандатных округах. А по партийному списку получили доверие более 49% процентов избирателей.

Благодаря этому результату, 23 из 30 депутатов в Архангельской городской Думе будут представлять «Единую Россию». Для сравнения - в предыдущем созыве их было всего 11!

Люди прекрасно видят, что представители «Единой России» реально работают на местах. Наши кандидаты лично встречались с людьми, разбирались в проблемах на территориях и ещё за период избирательной компании ряд вопросов удалось благополучно решить. Занимать большинство в городской Думе это высокая ответственность. И мы с достоинством пройдем этот созыв, представляя интересы жителей Архангельска», - рассказал Иван Воронцов.