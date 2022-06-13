Выборы-2022 в Архангельской области: "Единая Россия" поделилась своими планами

Иван Новиков провел совещание с местными отделениями партии по участию в избирательных кампаниях 2022 года.
Главным критерием эффективности работы партии являются результаты на выборах. Несмотря на отсутствие выборов федерального и регионального значения, выборный год предстоит не менее интересный.
Для замещения представлены 328 вакантных муниципальных депутатских мандатов и пост на должность главы Ракуло-Кокшеньгского сельского поселения Вельского района.
В связи с преобразованием ряда территорий из районов в муниципальные округа дни голосования пройдут 11 сентября и 9 октября.
В Единый день голосования – 11 сентября будет замещено 217 депутатских мандатов и одна кандидатура на должность главы поселения.
В день голосования – 9 октября будут избраны представительные органы муниципалитетов, находящиеся в стадии преобразования из муниципального района в округ. Это Котласский, Мезенский, Лешуконский, Холмогорский, Няндомский и Шенкурский районы.
В течение июля и августа 18 местных отделений Партии, на территории которых пройдут муниципальные кампании провели процедуру выдвижения кандидатов. Процесс выдвижения кандидатов завершен, однако процедура регистрации продолжается.
«По итогу «Единая Россия» выдвинула 318 кандидатов на 328 замещаемых мандатов. Что составило 97%. Всего по области на 328 мандатов претендуют 769 кандидатов. Таким образом, на один мандат претендует 2,3 кандидата», - рассказал заместитель секретаря регионального отделения по проведению избирательных кампаний, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Иван Новиков.
Традиционно партия стремиться к обеспечению легитимности и прозрачности всего избирательного процесса через работу института наблюдателей. Они будут назначены на все муниципальные кампании. В настоящее время Общественная палата Архангельской области организует обучения для наблюдателей.
Согласно социологии фиксируется рост рейтинга партии. По данным Фонда общественного мнения по сравнению с прошлым годом уровень поддержки партии среди населения вырос с 32% до 40%.
«Региональное отделение «Единой России» ставит задачу по достижению максимально высокого результата на выборах. Хочу поблагодарить все местные отделения партии за качественную предвыборную подготовку, высокий процент выдвижения. Это кропотливый труд – подобрать, зарегистрировать кандидатов. Всем нашим кандидатам желаю плодотворной работы на выборах, обязательно дойти до каждого избирателя, объяснить каждому свою предвыборную программу и одержать честную, уверенную победу», - напутствовал Иван Новиков.