В Архангельске прошел мониторинг пешеходных переходов у учебных заведений

Инициатор мониторинга – региональное отделение «Единой России».

Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции. Ее главная цель - обеспечение безопасности передвижения несовершеннолетних и семей с детьми возле социально значимых объектов и территорий, прилегающих к ним. В проверке приняли участие представители исполнительной власти, сотрудники Штаба общественной поддержки «Единой России», общественники. В рамках рабочей поездки было проверено пять объектов.

Первый пункт - пешеходный переход на улице Кировская, д.12. По мнению экспертов, его можно считать образцовым - разметку хорошо видно, есть ограждение, работает светофор, с двух сторон установлены «лежачие полицейские». Висят знаки и об ограничении скорости и «Осторожно дети». Год назад здесь отсутствовала искусственная неровность, это было выявлено в рамках мониторинга, но сейчас все замечания устранены.



А вот ситуация на пешеходном переходе на улице Садовая д.61 уже не столь радужная. Отсутствует разметка, не работают светофоры, нет ограждения. Объект попадает в категорию особо значимых, ведь рядом находится школа № 45 и детский сад «Россияночка». Эту дорогу как минимум переходят сотни детей в день. И.о. директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Максим Шемелин заверил, что к 30 числу все недочеты будут исправлены.

«Главная цель нашей инспекции убедиться в безопасности детей. Для меня, как для мамы, это очень важно. Необходимо понять, насколько эти пешеходные переходы соответствуют требованиям, видна ли разметка для водителей», - отметила член Общественного совета Кристина Саблина.

«В этом году на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов, а также на установку пешеходных ограждений администрация Архангельска получила более 12 млн. рублей. В нормативное состояние будет приведено более 20 объектов. Всего на конкурсной основе было распределено 40 млн. рублей. Средства получили десять муниципальных образований. Работы на большинстве объектах планируется завершить до начала учебного года», - резюмировал заместитель министра транспорта Архангельской области Юрий Попов.

Еще один пункт рабочей поездки – проверка пешеходного перехода на Лахтинском шоссе д. 135. Объект находится практически на границе с Приморским районом, в 12 км от города, но, несмотря на отдаленность, движение на этой трассе, как в областном центре в час пик. Замечания минимальные – не работают светофоры Т7.

«Главная цель общественной комиссии на этой инспекции – увидеть те недостатки, которые не сделал подрядчик. На предыдущем адресе мы увидели, что не нанесли разметку, не сделали освещение на перекрестке. На этом пешеходном переходе в большинстве своем работы завершены. Первое сентября не за горами, это значимое событие в жизни каждого ребенка, необходимо тщательно к нему подготовиться», – отметил член Общественного совета Максим Хохулин.

Последний пункт рабочей поездки – пешеходный переход на ул. Адмирала Макарова, д.33.6. Здесь все сделано на высоком уровне. Пешеходный переход приподнят, есть ограждения, работают светофоры, «лежачие полицейские» на месте, а к одной из сторон перехода сделана тропинка из досок. Недостатков просто нет.

«Эта акция проходит в Поморье второй год. Выбирались для мониторинга пешеходные переходы, которые действительно несут социальную значимость. Есть определенные недочеты на некоторых адресах, но предполагаю, что все они будет исправлены к первому сентября. У нашей рабочей группы есть планы по проведению еще одного мониторинга в ближайшее время», - заключила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина.