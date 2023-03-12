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Школа №7 г. Архангельска откроет свои двери 1 сентября

Такими надеждами поделился с обществом глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Школу № 7 на Майской горке готовим к открытию 1 сентября. Для этого до конца июня подрядчик должен завершить все строительно-монтажные работы и благоустройство. У нас останется 2 месяца для установки оборудования и получения лицензии. Оптимистично складывается ситуация с наполнением педагогическими кадрами: по информации директора школы Ильи Иванкина, резюме даже больше, чем вакансий.

 Уверен, что школа-гигант станет центром притяжения для жителей всего микрорайона. Это будет первая наша школа с бассейном. Здесь откроется 3 спортивных зала и один танцевальный. Будет оснащен актовый зал на 600 мест - равноценный концертным залам во дворцах культуры, к тому же, с киноэкраном. В классах предусмотрены витражные окна, при этом здесь тепло и уютно. Для ребят откроется две столовых, а готовить будут штатные повара комбината питания школы.

 Суперсовременная и самая большая в регионе школа – это не единственный проект развития округа Майская горка. Если его стоимость порядка 2 млрд. рублей, то еще 2,2 млрд. – это продление Московского проспекта. Вскоре мы объявим торги для поиска подрядчика на проектирование и строительство улицы Карпогорской. А впереди возведение еще одной школы на 860 мест в районе ул. Ленина. Там же будут реализованы два масштабных инвестпроекта, а это 140 тыс. кв. метров жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс и бытовая инфраструктура для жителей округа. Давно Архангельск не видел такой масштабной стройки!

 Эти вопросы мы обсудили сегодня с депутатами областного Собрания: непосредственно в школе председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов провел выездное заседание. Участие принял министр Архангельской области Олег Русинов, который подтвердил дополнительное финансирование на приобретение школьного оборудования. Вместе будем работать над общей задачей – открыть двери школы № 7 к началу нового учебного года.


25 апрель 14:44 | : Политика

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