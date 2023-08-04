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Дмитрий Морев призвал организовывать удобные проезды к новым школам

Большинство школ Архангельска в советское время было спроектировано таким образом, что они не имеют отдельных подъездных путей к учебным заведениям и стоянок для автомобилей. С этим явлением прошлого решил бороться глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Понимая реалии времени, мы при строительстве новых школ теперь учитываем и проектируем организацию проездов и создание парковочных мест.

 Сейчас мы открываем самую большую школу на 1600 мест в Майской горке. К ней будет организовано три подъездных пути. Первый вариант через дворы со стороны улицы Галушина. Второй путь - с Московского проспекта. К первому сентября здесь будут обеспечен проезд к школе, а до конца года появится полноценная дорога с тротуаром и линией освещения.

 Также мы запланировали строительство еще одного проезда к 7-й школе и со стороны улицы Карпогорской. В следующем году здесь начнется строительство этого участка. Уточню, что к школе на 860 мест в округе Варавино-Фактория отдельный проезд уже организован.


22 август 12:04 | : Политика

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