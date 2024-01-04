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Глава Архангельска проинспектировал работы на Обводном канале

И сделал выводы, которыми Дмитрий Морев делится с архангелогородцами:

- Реконструкция теплосети по инвестпрограмме «ТГК-2» на проспекте Обводный канал продолжается. Проверил, как идут работы на участке возле улицы Гагарина. В течение последних пяти здесь неоднократно были выявлены дефекты. Выяснил на объекте у главного инженера ТГК-2 Сергея Телицына, что трубы не менялись с момента их установки, а это 1970-й год.

 Сейчас там идет замена нижних лотков для установки новых труб. Они более современные — из стали с пенополимерной минеральной изоляцией, что позволит заметно уменьшить теплопотери.

 Увеличение пропускной способности новой сети обеспечит бесперебойным теплом не только близлежащие дома, но и новые многоэтажки Октябрьского и Ломоносовского округов. После завершения работ компания «ТГК-2» обязуется восстановить покрытие на участке. Движение на перекрестке пр. Обводный-Гагарина планируется открыть 25 августа.


05 август 13:47 | : Политика / Экономика

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