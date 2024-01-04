Глава Архангельска проинспектировал работы на Обводном канале

И сделал выводы, которыми Дмитрий Морев делится с архангелогородцами:

- Реконструкция теплосети по инвестпрограмме «ТГК-2» на проспекте Обводный канал продолжается. Проверил, как идут работы на участке возле улицы Гагарина. В течение последних пяти здесь неоднократно были выявлены дефекты. Выяснил на объекте у главного инженера ТГК-2 Сергея Телицына, что трубы не менялись с момента их установки, а это 1970-й год.



Сейчас там идет замена нижних лотков для установки новых труб. Они более современные — из стали с пенополимерной минеральной изоляцией, что позволит заметно уменьшить теплопотери.



Увеличение пропускной способности новой сети обеспечит бесперебойным теплом не только близлежащие дома, но и новые многоэтажки Октябрьского и Ломоносовского округов. После завершения работ компания «ТГК-2» обязуется восстановить покрытие на участке. Движение на перекрестке пр. Обводный-Гагарина планируется открыть 25 августа.



