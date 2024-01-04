Глава Северодвинска вышел на проверку голубых автобусов

Как известно, с сегодняшнего дня компания «Рико» полностью взяла на себя автобусное обеспечение города корабелов. Одним из первых пассажиров стал Игорь Арсентьев. Представляем его рассказ:

- Вместе с жителями проехал в утренний час пик на самом продолжительном автобусном маршруте №22, который проходит практически через весь город - от кварталов до острова Ягры. Водитель Дмитрий Юрьевич и кондуктор Маргарита Павловна - опытная команда, на данном маршруте больше 4 лет, город знают отлично. От жителей отзывы достаточно позитивные - отмечают хорошую вместимость транспорта, чистоту салона и аккуратность вождения водителей. Но предложения и уточнения все-таки есть - всё выслушал, будем обсуждать.



Справедливое замечание - перевозчик пока не озвучил график маршрутов выходных дней. В ближайшее время будет опубликован в группе транспортной компании https://vk.com/tkrikovsevske



Жители активно пользуются как бесконтактной оплатой, так и оплатой наличными средствами. Многие северодвинцы возраста 70+ уже получили транспортную карту «Поморье» и успешно ею пользуются. Отдельно проговорили с перевозчиком, что вместе с картой предъявлять можно не только паспорт, но и нотариально заверенную копию, как и раньше.



Есть предложения от жителей немного скорректировать заводские маршруты по времени, а также оставить возможность забирать утренних пассажиров, когда автобус едет до первой точки с производственной базы. Все моменты обсудим с транспортной компанией.



Напоминаю полезные номера, которые могут пригодиться каждому.



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