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Глава Северодвинска вышел на проверку голубых автобусов

Как известно, с сегодняшнего дня компания «Рико» полностью взяла на себя автобусное обеспечение города корабелов. Одним из первых пассажиров стал Игорь Арсентьев. Представляем его рассказ:

- Вместе с жителями проехал в утренний час пик на самом продолжительном автобусном маршруте №22, который проходит практически через весь город - от кварталов до острова Ягры. Водитель Дмитрий Юрьевич и кондуктор Маргарита Павловна - опытная команда, на данном маршруте больше 4 лет, город знают отлично. От жителей отзывы достаточно позитивные - отмечают хорошую вместимость транспорта, чистоту салона и аккуратность вождения водителей. Но предложения и уточнения все-таки есть - всё выслушал, будем обсуждать.

 Справедливое замечание - перевозчик пока не озвучил график маршрутов выходных дней. В ближайшее время будет опубликован в группе транспортной компании https://vk.com/tkrikovsevske

 Жители активно пользуются как бесконтактной оплатой, так и оплатой наличными средствами. Многие северодвинцы возраста 70+ уже получили транспортную карту «Поморье» и успешно ею пользуются. Отдельно проговорили с перевозчиком, что вместе с картой предъявлять можно не только паспорт, но и нотариально заверенную копию, как и раньше.

 Есть предложения от жителей немного скорректировать заводские маршруты по времени, а также оставить возможность забирать утренних пассажиров, когда автобус едет до первой точки с производственной базы. Все моменты обсудим с транспортной компанией.

 Напоминаю полезные номера, которые могут пригодиться каждому.

 Расписание движения автобусов, забытые вещи:⠀
 +7 (921) 474-26-27 (круглосуточно)

 Жалоба или предложение:
 +7 (921) 473-34-88 (будние дни 09:00-17:00, обед 13:00-14:00)


01 июль 12:29 | : Политика

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