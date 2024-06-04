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В Архангельске возродилось движение ученых социалистической ориентации

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации РУСО («Российские ученые социалистической ориентации» ) вело свою деятельность в Поморье на протяжении десятилетий. В разное время в его состав входили видные и именитые ученые-северяне, объединившиеся для популяризации марксизма-ленинизма среди земляков. Однако, со временем интенсивность работы отделения неуклонно снижалась, а COVID-19, возраст и занятость отдельных членов реготделения и вовсе привели к ликвидации организации в 2022 году.

Всестороннюю поддержку организации согласился оказать депутат Архангельского областного Собрания седьмого созыва от КПРФ, историк-публицист Леонид ТАСКАЕВ, возглавивший воссозданное в Поморье региональное отделение РУСО:

- Организация представляет собой объединение не только ученых, но и других граждан Российской Федерации, сознающих свою ответственность перед Отечеством за судьбы науки, культуры, образования, нравственности и прогресса, за возрождение и развитие страны и ведущих в этих целях научно-исследовательскую и просветительно-публицистическую деятельность. Своей деятельностью мы, в первую очередь, хотим отдать дань уважения нашим предшественникам и показать, что поднятое ими знамя есть, кому нести дальше.

Необходимо отметить, что с вхождением в состав регионального отделения новых членов, организация в Поморье существенно «помолодела». В ходе собрания были не только избраны руководящие органы, но и намечены планы на ближайший период. Не обошли своим вниманием собравшиеся и предстоящий юбилей лидера КПРФ. Единогласно членами воссозданного регионального отделения РУСО было поддержано предложение о направлении поздравления в адрес Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА. В планах нового состава регионального отделения деятельность по популяризации идей социализма, сохранении исторической памяти и достижений советской эпохи в Архангельской области.

Редакция нашего издания договорилась с Леонидом Таскаевым о небольшом интервью, связанным с возрождением РУСО.


26 июнь 11:04 | : Политика

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