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Александр Цыбульский: "С каждым годом Россия становится сильнее"

Поздравление от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского:

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

С каждым годом Российская Федерация становится сильнее, и эту силу придают ей люди – учителя, врачи, ученые, промышленники, авиаторы, моряки, представители самых разных профессий, школьники, студенты – все, кто по-настоящему любит свою страну и готов быть с Родиной всегда. Страна отвечает нам взаимностью, щедро одаривая красотой природы, богатством ресурсов, возможностью реализовать свои планы, создавать семьи, растить детей в условиях, которые постоянно улучшаются. При этом важнейшим приоритетом для государства была и остается семья – как основа здорового, крепкого и сплоченного общества.

Национальные проекты, которые реализуются по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, в том числе и в Архангельской области, нацелены в первую очередь на создание достойных условий для воспитания и образования наших детей, всестороннего развития и востребованности молодежи, обеспечения спокойной и уверенной жизни представителей старшего поколения.

Мощь и беспрекословный суверенитет России уверенно доказывают наши военнослужащие. Это истинные патриоты, для каждого из которых любовь к Родине – точно не пустой звук.

Архангельская область и ее жители во все времена были и остаются опорой России. Умение воплощать самые смелые идеи и достигать самых высоких целей, хранить самобытные культурные традиции, осваивать уникальные природные богатства и наращивать промышленный потенциал позволяют нам становиться еще сильнее, умнее, сплоченнее, демонстрируя всему миру, что арктические рубежи нашего государства находятся под надежной защитой.

Сегодня праздник отмечает каждый, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее. Вместе мы справимся с любыми трудностями и воплотим в жизнь все намеченные планы.

Благодарю всех за искренность и неравнодушие, самые светлые и теплые чувства к нашей общей Родине, за стремление развивать страну и заботиться о ней! С праздником! 

12 июнь 10:18 | : Политика

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