Александр Цыбульский: "Победа всегда была общим делом"

- Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чье детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Победы!

9 мая 1945 года навеки вписано в историю Отечества, а подвиги и имена героев-победителей – воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость государства в годы Великой Отечественной войны, – навсегда в наших сердцах. Память о них придает нам силы для новых достижений на благо будущего страны.

Мы склоняем головы перед подвигами предков, перед упорством и стойкостью, с которыми они прошли героический путь к Победе. Отвага, любовь к Родине и верность Отчизне всегда были и остаются исключительными чертами русского воинства.

Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми вызовами, наши солдаты и офицеры, бережно храня в своих сердцах память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и опираясь на их боевые заслуги, так же самоотверженно защищают страну в ходе специальной военной операции, стоя на страже интересов государства. Каждый из них – герой, достойный славы своих предков.

Уважаемые жители Поморья! Победа всегда была общим делом! На фронте и в тылу мы куём ее вместе, отстаивая право каждого жить и трудиться под мирным небом, на свободной земле. И в этом едином биении сердец – соборная сила русского народа.

Желаю всем добра, силы духа, сердечной теплоты, крепкого здоровья, заботы и поддержки родных и близких!

С Днем Победы!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский