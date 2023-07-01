Александр Фролов возглавил Комитет по законодательству в областном Собрании

В Архангельске состоялась первая сессия областного Собрания депутатов 8-го созыва.

Избранных депутатов поздравил губернатор Александр Цыбульский.

– Несмотря на то, что опыт у всех разный, вас объединяет одно – это честная и уверенная победа в абсолютно конкурентной борьбе, которая стала результатом выборов в Архангельской области. Я уверен, что общим для вас является желание трудиться на благо Архангельской области, в первую очередь для её жителей, которые ждут от нас правильных решений, ждут улучшения своей жизни, – сказал глава региона.

Состав областного Собрания обновился более чем наполовину: 20 из 47 депутатов сохранили полномочия, 24 приступают к обязанностям впервые, трое человек имеют опыт работы в предыдущих созывах. Фракция «Единая Россия» состоит из 36 человек.

Тайным голосованием председателем областного Собрания избрана Екатерина Прокопьеву. Ее заместителями стали Игорь Чесноков (он же возглавляет фракцию «Единой России) и Александр Король. Членом Совета Федерации по квоте Архангельского облсобрания избран Иван Новиков.

В областном Собрании этого созыва будет 10 комитетов. Председателем Комитета по законодательству избран Александр Фролов.

- Впереди у нас большая и серьезная работа по законодательному обеспечению реализации масштабных социальных и инфраструктурных проектов, воплощение в жизнь планов, сформированных руководством региона во главе с губернатором Александром Витальевичем Цыбульским и выполнение задач, которые ставит перед всеми нами Президент России Владимир Владимирович Путин, - отметил Александр Фролов.