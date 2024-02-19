Иван Новиков представил в Москве цветные фотографии Арктики

Выставка «Туманные картины» Николая Пинегина» открылась в Совете Федерации.

Инициатива организации показа принадлежит Ивану Новикову сенатору от Архангельской области, члену Президиума регионального политсовета «Единой России». Идею парламентария охотно поддержал секретарь регионального отделения Партии, губернатор Поморья Александр Цыбульский.

Снимки Русской Арктики были сделаны 110 лет назад художником и фотографом Николаем Пинегиным в ходе Первой русской научной экспедиции к Северному полюсу 1912-1914 годов под руководством Георгия Седова. Сегодня они хранятся в Северном морском музее Архангельска.

Посетителям выставили 40 фотографий, напечатанных со стеклянных пластин. Снимки долгое время принадлежали семье Николая Пинегина, в 90-е были переданы в фонды архангельского музея вдовой художника. Выставка работ Пинегина посвящена юбилейной 110-й годовщине возвращения экспедиции Георгия Седова в столицу Поморья.

- Это первые в мире цветные фотографии Русской Арктики. Работы художника – уникальное культурное наследие – на них отражён героический труд наших полярников, они подтверждают лидерство России в изучении и освоении северных широт. Выставка имеет и научную ценность, поскольку на снимках показан быт полярной экспедиции, ландшафт, биологическое разнообразие арктических территорий. Экспозиция передаёт историческую преемственность поколений: последователи русских полярников продолжают большое дело первых экспедиций, а в столице Поморья скоро появится новый кампус Северного (Арктического) федерального университета мирового уровня «Арктическая звезда», который позволит расширить рамки научных исследований, - отметил сенатор Иван Новиков.

Первой, кто увидел фотографии, стала председатель совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Галина Карелова. Она осталась под большим впечатлением, высоко оценив снимки как бесценный документ нашей истории и культуры.

- Огромная благодарность инициаторам прекрасной выставки – губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому и сенатору Ивану Новикову, - сказала председатель.