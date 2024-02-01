Единороссы Поморья проводят акцию "Чистый обелиск"

Субботники у памятников, обелисков, мест захоронений проводят активисты, сторонники, члены «Единой России».

Во всех местных отделениях Партии майские праздники традиционно отмечаются совместным трудом. А в Каргополе, например, во время субботника партийный билет, значок и памятный подарок получила Жанна Степанова, специалист по работе с молодёжью Зонального центра патриотического воспитания.

«В нашем местном отделении Партии стало хорошей традицией вручать удостоверение не в официальной обстановке, а во время общественного труда. Мы вместе с Лидией Мишиной, представителем губернатора региона Александра Цыбульского в Каргопольском округе вручили атрибутику нашему новому члену «Единой России». И очень приятно, что это событие мы совместили с важным для всех нас трудовым Первомаем и приближающейся Великой Победой», - отметила исполнительный секретарь Мария Каменская.

Приморцы тоже потрудились на славу. Уборку вокруг обелиска Победы в посёлке Рикасиха дружно делали члены «Единой России» вместе со сторонниками Партии из первичного отделения «Приморское». К партийцам присоединились неравнодушные селяне и студотрядовцы. На этом трудовые дела не завершаются – эстафету передали секретарям первичек Приморского округа.

«Весна на Русском Севере всегда поздняя, а в этом году и подавно. Взялись за лопаты, чтобы расчистить снег у памятника, а на прилегающей территории убрали сухую траву. Накануне Дня Победы повторим. Мы чтим память земляков, отдавших жизнь за наше будущее, и всегда поддерживаем обелиски в надлежащем состоянии», - отметил Александр Фролов, заместитель секретаря Приморского местного отделения «Единой России».

Красноборцы и активисты 5-го первичного отделения «Сакулинаская» следят за порядком и у памятников воинам-освободителям, и в местах духовной силы – территорию около деревенской часовни Георгия Победоносца убирают постоянно.

«Благодарю всех неравнодушных жителей деревни, которые не остались в стороне и приняли участие в субботнике. Спасибо всем нашим партийцам за помощь в нужном и важном для всех нас деле – сохранении исторической памяти», - сказала секретарь первички Светлана Пиликина.

В Коношском районе секретарь первичного отделения «Климовское» Юлия Громова вместе со сторонниками «Единой России» не только убрали территорию около памятника героям Великой Отечественной войны и вокруг поселковой администрации, но и присоединились к международной акции «Сад памяти». Тридцать саженцев клёна, орешника, яблони и липы приживутся около обелиска и будут радовать селян.

Акцией «Чистый обелиск» отметили приближающийся День Победы в Шенкурском округе. Единороссы 24-го первичного отделения и жители деревни Одинцовской убрались на территории около местного клуба и покрасили монумент героев Великой Отечественной войны.