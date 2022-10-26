Александр Дятлов: «Чужих детей не бывает»

Депутат АОСД Александр Дятлов присоединился к акции «Дети Донбасса – дети России» и передал новогодние подарки детям ЛНР и ДНР.
Совсем скоро поморский Дед Мороз отправится в новогоднее путешествие на Донбасс и передаст сувениры и сладости детям.
По традиции Мороз Иванович вот уже 9 лет навещает детей из ЛДНР. Этот год не станет исключением. К новогодней акции подключается все больше людей. Одним из них стал депутат областного Собрания Александр Дятлов.
«Вручил Дедушке Морозу подарки: сладкие презенты и сувениры. Многие семьи на Донбассе находятся в тяжелом положении как финансовом, так и моральном. Но дети ни в коем случае не должны лишаться праздника. Чужих детей не бывает. Они должны знать, что мы их всегда поддержим, и, несмотря на дальние расстояния, мы всегда готовы прийти на выручку», - отметил Александр Дятлов.
Дедушка Мороз навестит и раненых российских военных, депутат передал средства первой необходимости военнослужащим: стельки, бинты, салфетки, фонарики и прочие средства первой необходимости. Все то, что сейчас действительно необходимо для солдат.
Расходы на поездку берет на себя региональное отделение «Единой России».
Сбор подарков продолжается. Любой желающий может отправить частичку поморской души. Передать подарки можно по адресу ул. Набережная Северной Двины, 96, региональная общественная приемная «Единой России».