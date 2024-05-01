Гуманитарная миссия из Архангельска увидела жизнь Авдеевки

Авдеевка – этот город неподалеку от Донецка, который постоянно звучит в сводках специальной военной операции. Там побывали волонтеры из столицы Поморья – участники гуманитарной миссии Губернаторского центра Архангельской области.

Совсем недавно в середине февраля, после жестоких боев российские войска овладели превращенным противником в крепость населенным пунктом. Взятие Авдеевки стало одним и самых ярких и значимых событий прошедшей зимней военной компании. Бои здесь шли ожесточенные, и сейчас город лежит в руинах. Авдеевка российская, но канонада звучит совсем недалеко, всего в нескольких километрах.

В Авдеевку попасть непросто. Это удалось благодаря руководителю Благотворительного фонда «Идея» Алексею Орлову. Уроженец Донбасса он уже 10 лет занимается оказанием помощи военнослужащим и жителям Донецкой Народной республики. В сопровождении военных волонтеры из Архангельска съездили в город, чтобы передать медицинские аптечки для бойцов 137-й отдельной штурмовой бригады.

- Аптечки очень важны, и всегда нужны ребятам на «передке». Она должна обязательно быть у каждого солдата, полностью укомплектованная. И ее наличие не раз спасало бойцам жизни при ранении, - рассказал командир медицинской роты 137-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Урал».

Разговаривать долго, и просто находится на одном месте военные, сопровождающие волонтеров, не рекомендуют. Периодически совсем рядом слышны разрывы снарядов и мин – ВСУ продолжает активно обстреливать руины Авдеевки. Кроме того активно работают вражеские дроны, сбрасывая боеприпасы на любую движущуюся цель. Но, несмотря на это, совсем скоро представители фонда «Идея» снова приедут сюда, чтобы доставить военным медикам эвакуационные тележки.

- Все что происходит на Донбассе, касается каждого из нас. И мы это прекрасно понимаем. В любом случае нужно быть полезным, даже если мы не находимся сегодня на переднем крае фронта, мы стараемся вносить свою лепту и делать свой вклад в нашу общую победу. Я скажу не от себя, а то, что слышу от военнослужащих – многие из них говорят, что благодаря волонтерской помощи они чувствуют тепло поддержку всего народа, - рассказал руководитель Благотворительного фонда «Идея» Алексей Орлов.

Разрушенные здания, безлюдные дворы и снаряды и мины разбросанные повсюду. Так выглядит город, в котором еще 10 лет назад жили 35 тысяч человек. В Авдеевке повсюду надписи – «Мин нет» - город освобожден и частично разминирован. Но военные дают предельно жесткое указание – ходить можно только по асфальту, поскольку в «зеленке» еще очень много неразорвавшихся боеприпасов. Тем временем наши бойцы продолжают развивать наступление на запад, отодвигая фронт от Донецка.