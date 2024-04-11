Дмитрий Морев: "9 мая собираемся у Вечного огня"

9 мая исполняется 55 лет со дня открытия главного мемориала Архангельска – Монумента Победы на площади Мира. Именно здесь проходит торжественное шествие в День Победы, митинги памяти и возложение цветов.

О готовности знакового места к Празднику Победы рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев:



- За два предыдущих года территория и мемориал были обновлены. Благодарю ветеранов, которые поддержали эту идею, и всех, кто участвовал в реализации проекта. Мы отремонтировали постамент, привели в порядок газоны, переложили тротуарную плитку, заменили на гранит плиты у Вечного огня и систему освещения. Уже завтра впервые после современного благоустройства здесь пройдут мероприятия в честь Дня Победы.



А история монумента началась в далеком 1965 году, когда состоялась закладка памятника. Замысел монумента принадлежит архангельскому архитектору Вадиму Кибиреву. Вместе с ним над памятником работали два скульптора - Валентин Михалёв и Юрий Чернов. Торжественное открытие состоялось 55 лет назад - 9 мая 1969 года. Сохранились и фотографии этой важной для города вехи.



Остроконечная стрела высотой 19 метров олицетворяет склоненное знамя. Рядом в почетном карауле стоят фигуры защитников Родины – моряка, женщины-воина и солдата. В арке и сегодня горит Вечный огонь – в память о героях Великой Отечественной войны. Мы помним, мы гордимся!



