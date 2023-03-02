Площадь Мира в Архангельске одевается в гранит

Сразу после торжеств в честь Дня Победы в столице Поморья приступили к третьему этапу благоустройства территории у Вечного огня.

Рассказывает градоначальник Дмитрий Морев:



- Два года назад по поручению губернатора Александра Цыбульского мы разработал план обновления площади у главного городского мемориала Победы. Два первых этапа уже реализованы. Мы заменили облицовку постамента памятника, систему освещения и положили современную тротуарную плитку на участке ближе к реке. Сейчас начался самый трудоемкий этап – замена всех бетонных плит на площади у Вечного огня.



Столь значимый объект доверили благоустраивать муниципальному предприятию «Городское благоустройство». На выездном совещании директор МУПа Александр Кузнецов подтвердил, что все материалы закуплены и находятся на базе предприятия. В итоге мемориальное место приобретет достойных вид, будет выглядеть гармонично – плиты двух цветов визуально продолжат отремонтированный ранее постамент.



Депутат областного Собрания Виктор Заря курирует еще одно важное направление проекта – приведение в надлежащий вид фасадов домов, которые граничат с мемориальной площадью. Эта работа должна быть выполнена в рамках капремонта жилых домов.



