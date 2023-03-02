Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Площадь Мира в Архангельске одевается в гранит

Сразу после торжеств в честь Дня Победы в столице Поморья приступили к третьему этапу благоустройства территории у Вечного огня.

Рассказывает градоначальник Дмитрий Морев:

 - Два года назад по поручению губернатора Александра Цыбульского мы разработал план обновления площади у главного городского мемориала Победы. Два первых этапа уже реализованы. Мы заменили облицовку постамента памятника, систему освещения и положили современную тротуарную плитку на участке ближе к реке. Сейчас начался самый трудоемкий этап – замена всех бетонных плит на площади у Вечного огня.

 Столь значимый объект доверили благоустраивать муниципальному предприятию «Городское благоустройство». На выездном совещании директор МУПа Александр Кузнецов подтвердил, что все материалы закуплены и находятся на базе предприятия. В итоге мемориальное место приобретет достойных вид, будет выглядеть гармонично – плиты двух цветов визуально продолжат отремонтированный ранее постамент.

 Депутат областного Собрания Виктор Заря курирует еще одно важное направление проекта – приведение в надлежащий вид фасадов домов, которые граничат с мемориальной площадью. Эта работа должна быть выполнена в рамках капремонта жилых домов.


12 май 11:44 | : Политика

Главные новости


Однажды на «Мосфильме». Рассказ к Дню Победы
Песни без слов. Панфлейта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (138)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20