Дмитрий Морев известил о дате открытия площади Мира

Глава Архангельска сообщил, что для свободного посещения обновленная площадь открывается ко Дню города. Уже сегодня, в День памяти и скорби, здесь возлагают цветы к Вечному огню взрослые и дети. А тем временем подрядчик завершает просыпку швов между плитками.



- Я видел в соцсетях замечания от горожан, что не все плиты лежат вровень друг с другом. Этот вопрос мы сегодня обсудили на месте с подрядчиком. Чтобы не повредить плиты, не допустить сколов и трещин, дополнительная утрамбовка будет проводиться через месяц, а затем следующим летом. Песок дает усадку под воздействием веса плит, осадков, нагрева и остывания. Поэтому совершенно нормально, что сейчас по высоте есть разница до 1 см. Возвышение плит у бортов - тоже технологическое решение. После усадки поверхность станет ровной на всей площади, - подробно пояснил глава города Дмитрий Морев.



Площадь Мира – единственная территория в Архангельске, где установлены необычные по дизайну светильники «Пулау». Такое решение предложил директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.



В течение лета МУП «Городское благоустройство» установит на площади скамейки и квадратные урны – в едином стиле с оформлением памятного места. Данным вопросом занимается директор предприятия Александр Кузнецов.



Депутат областного Собрания Виктор Заря Виктор Заря курирует вопрос капремонта фасадов близлежащих домов. Сейчас полным ходом идет обновление фасада дома № 93 на набережной Северной Двины. На июль в эту программу включен и дом с другой стороны мемориала.

Для нашего города площадь Мира – главное мемориальное место. Поэтому к работе мы подошли комплексно. Отремонтировали постамент, привели в порядок газоны и переложили тротуарную плитку ближе к реке. Сейчас завершаем самую трудоемкую часть – замену изношенных бетонных плит на гранит. Благодарю всех, кто работал над этим большим проектом, - отметил Дмитрий Морев.



