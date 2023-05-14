Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев известил о дате открытия площади Мира

Глава Архангельска сообщил, что для свободного посещения обновленная площадь открывается ко Дню города. Уже сегодня, в День памяти и скорби, здесь возлагают цветы к Вечному огню взрослые и дети. А тем временем подрядчик завершает просыпку швов между плитками.

- Я видел в соцсетях замечания от горожан, что не все плиты лежат вровень друг с другом. Этот вопрос мы сегодня обсудили на месте с подрядчиком. Чтобы не повредить плиты, не допустить сколов и трещин, дополнительная утрамбовка будет проводиться через месяц, а затем следующим летом. Песок дает усадку под воздействием веса плит, осадков, нагрева и остывания. Поэтому совершенно нормально, что сейчас по высоте есть разница до 1 см. Возвышение плит у бортов - тоже технологическое решение. После усадки поверхность станет ровной на всей площади, - подробно пояснил глава города Дмитрий Морев.

 Площадь Мира – единственная территория в Архангельске, где установлены необычные по дизайну светильники «Пулау». Такое решение предложил директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

 В течение лета МУП «Городское благоустройство» установит на площади скамейки и квадратные урны – в едином стиле с оформлением памятного места. Данным вопросом занимается директор предприятия Александр Кузнецов.

 Депутат областного Собрания Виктор Заря Виктор Заря курирует вопрос капремонта фасадов близлежащих домов. Сейчас полным ходом идет обновление фасада дома № 93 на набережной Северной Двины. На июль в эту программу включен и дом с другой стороны мемориала.

Для нашего города площадь Мира – главное мемориальное место. Поэтому к работе мы подошли комплексно. Отремонтировали постамент, привели в порядок газоны и переложили тротуарную плитку ближе к реке. Сейчас завершаем самую трудоемкую часть – замену изношенных бетонных плит на гранит. Благодарю всех, кто работал над этим большим проектом, - отметил Дмитрий Морев.


22 июнь 13:04 | : Политика

Главные новости


В Архангельске появился новый разрушитель
Песни без слов. Дзё Хисаиси

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (256)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20