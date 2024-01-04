Дмитрий Морев приглашает посетить поезд-выставку от Министерства обороны

В Архангельск прибыл поезд Минобороны России "Сила в правде". Он открыт сегодня до 19 часов. Глава Архангельска Дмитрий Морев был в числе встречающих



В честь прибытия состоялось торжественное мероприятие с участием представителей руководства области и города. А также вручение наград за волонтёрскую деятельность на Донбассе.

Дмитрий Морев:



- Медалью «За благотворительность и милосердие» награждён директор нашего муниципального учреждения "Чистый город" Алексей Бельков. Гордимся!



Алексей Васильевич - участник первой гуманитарной миссии в ДНР от Архангельской области в июне 2022 года. Он и сейчас организует волонтерскую работу для помощи бойцам на передовой, лично доставляет грузы в новые регионы.



Экспозиции музея рассказывают о мужестве и героизме российских военных, вооружении от Великой Отечественной войны до наших дней. Отдельный вагон посвящен развитию юнармейского движения.



Узнать силу правды может каждый: вход на выставку-поезд свободный.



