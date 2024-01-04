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Дмитрий Морев приглашает посетить поезд-выставку от Министерства обороны

В Архангельск прибыл поезд Минобороны России "Сила в правде". Он открыт сегодня до 19 часов. Глава Архангельска Дмитрий Морев был в числе встречающих

 В честь прибытия состоялось торжественное мероприятие с участием представителей руководства области и города. А также вручение наград за волонтёрскую деятельность на Донбассе.

Дмитрий Морев:

 - Медалью «За благотворительность и милосердие»  награждён директор нашего муниципального учреждения "Чистый город" Алексей Бельков. Гордимся!

 Алексей Васильевич - участник первой гуманитарной миссии в ДНР от Архангельской области в июне 2022 года. Он и сейчас организует волонтерскую работу для помощи бойцам на передовой, лично доставляет грузы в новые регионы.

 Экспозиции музея рассказывают о мужестве и героизме российских военных, вооружении от Великой Отечественной войны до наших дней. Отдельный вагон посвящен развитию юнармейского движения.

 Узнать силу правды может каждый: вход на выставку-поезд свободный.


30 апрель 19:08 | : Политика

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