Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске посадили сирень в честь городов Новороссии

Рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- На набережной на аллее городов воинской славы появилось еще две сирени – в честь Мариуполя и Мелитополя. Сегодня вместе с ветеранами, юнармейцами и волонтерами мы установили памятные таблички и возложили цветы.

 Аллея городов воинской славы была заложена в 2017 году – здесь было высажено 45 сиреней. В ноябре прошлого года наше братство пополнилось: указом Президента России Владимира Путина почетное звание было присвоено Мариуполю (Донецкая Народная Республика) и Мелитополю (Запорожская область). И, как только позволила погода, мы высадили саженцы в честь этих городов. В годы Великой Отечественной войны их жители проявили массовый героизм и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками. А современный этап истории показывает, что и в наше время мариупольцы и мелитопольцы готовы противостоять нацизму.

 В торжественном мероприятии сегодня приняли участие волонтеры, которые с гуманитарной миссией посещали освобожденные Мариуполь и Мелитополь. Это главврач 2-й поликлиники Дмитрий Шабуняев и директор «Чистого города» Алексей Бельков. Врачи из Архангельска проводили медосмотр детей в возвращенных городах России, а добровольцы доставляли гуманитарные грузы и помогали жителям с решением бытовых вопросов.

 Архангельск вместе со всей страной участвует в возрождении нормальной жизни в Мариуполе и Мелитополе. И хранит память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.


04 июль 14:43 | : Политика

Главные новости


Большие дела для самых маленьких. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Токката и фуга ре-минор, BWV 565

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (37)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20