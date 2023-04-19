В Архангельске посадили сирень в честь городов Новороссии

Рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- На набережной на аллее городов воинской славы появилось еще две сирени – в честь Мариуполя и Мелитополя. Сегодня вместе с ветеранами, юнармейцами и волонтерами мы установили памятные таблички и возложили цветы.



Аллея городов воинской славы была заложена в 2017 году – здесь было высажено 45 сиреней. В ноябре прошлого года наше братство пополнилось: указом Президента России Владимира Путина почетное звание было присвоено Мариуполю (Донецкая Народная Республика) и Мелитополю (Запорожская область). И, как только позволила погода, мы высадили саженцы в честь этих городов. В годы Великой Отечественной войны их жители проявили массовый героизм и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками. А современный этап истории показывает, что и в наше время мариупольцы и мелитопольцы готовы противостоять нацизму.



В торжественном мероприятии сегодня приняли участие волонтеры, которые с гуманитарной миссией посещали освобожденные Мариуполь и Мелитополь. Это главврач 2-й поликлиники Дмитрий Шабуняев и директор «Чистого города» Алексей Бельков. Врачи из Архангельска проводили медосмотр детей в возвращенных городах России, а добровольцы доставляли гуманитарные грузы и помогали жителям с решением бытовых вопросов.



Архангельск вместе со всей страной участвует в возрождении нормальной жизни в Мариуполе и Мелитополе. И хранит память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.



