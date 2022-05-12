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Дмитрий Морев сохранил 4 место в рейтинге Медиалогии

По итогам августа текущего года глава администрации Архангельска Дмитрий Морев занял 4-е место (из 17) среди градоначальников столиц субъектов СЗФО.

Наблюдатели полагают, что значительную роль в этом сыграла распространяемая все лето информация о работах по благоустройству Архангельска (в частности появление на рынке муниципальных услуг предприятия «Чистый город») и подготовка к отопительному сезону.

Напомним, рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

08 сентябрь 13:10 | : Политика

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