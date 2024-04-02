Однопартийцы поздравили старейшего единоросса Архангельской области

Фёдору Герасимовичу Ловыгину исполнилось 93 года! Он проживает в поселке Савинский Плесецкого округа.

В день рождения уважаемому северянину поступило множество поздравлений и пожеланий здоровья от близких, знакомых и друзей.

Секретарь Плесецкого местного отделения «Единой России», глава округа Александр Кузнецов лично навестил именинника, восхитился жизнелюбием и бодростью партийца, высказал добрые слова в его адрес. Вместе с ним Фёдора Герасимовича поздравили исполнительный секретарь Елена Ильинская и начальник Савинского территориального отдела Татьяна Гаврилова.

Гостеприимность и радость Фёдора Ловыгина, его оптимизм и юмор передались плесецким единороссам. Ветеран в тёплой беседе рассказал, что готовится к празднованию Великой Победы, считая 9 мая 1945 года одной из важных дат в истории нашей страны. Он также дал совет современной молодёжи.

«Главное - живите честно и по совести, чтобы в преклонном возрасте не сожалеть ни о чём. Мне приятно, что «Единая Россия» уделяет патриотическому воспитанию наших детей большое внимание», - сказал Фёдор Ловыгин.

Отметим, и активную жизненную позицию ветерана. Приезжая в Плесецк по делам, он всегда посещает главу округа и местный Совет депутатов, чтобы узнать о жизни партийцев.



