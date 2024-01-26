В праздник весны единороссы Поморья одаривали женщин тюльпанами

Праздничные дни местные и первичные отделения «Единой России», региональные парламентарии и городские депутаты посвятили приятным мгновениям – поздравили женскую часть партии, а также ветеранов, тружениц тыла, жён и матерей участников СВО, учителей и врачей с долгожданным и весенним, пусть не по климату, но по настроению, женским днём – 8 марта.

Секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России» Игорь Арсентьев лично вручал женщинам города корабелов букеты тюльпанов, сопровождая каждый подарок тёплыми словами признательности. Глава Северодвинска посетил руководителя профсоюза ветеранов работников «Севмаша» Валентину Никонову – старейшего действующего труженика Поморья. Ей исполнился 101 год!

Лично дарил букеты и Сергей Коротков, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Собрания депутатов города корабелов. К нему с радостью присоединился его коллега по партии Вячеслав Данилов – они поздравили северянок в парке НТЦ «Звёздочка». Остальные коллеги-партийцы поздравляли женщин в своих округах.

Глава Новодвинска Александр Чечулин с единороссами Виктором Дмитриевским, председателем городского Совета депутатов и региональным парламентарием Леонидом Капориковым навестили городской комплексный центр социального обслуживания, поздравив его посетительниц с весенним днём.

Поздравил уважаемых учителей и ветеранов педагогического труда секретарь Новодвинского местного отделения Андрей Малыгин вместе с коллегами первичного отделения. В клубе «Анастасия» звучали приветствия и добрые слова в адрес представительниц Совета ветеранов города бумажников – педагогов, ушедших на заслуженный отдых.

Единороссы заглянули в гости к Маргарите Бородиной, единственной жительнице блокадного Ленинграда в Новодвинске. Маргарите Львовне установили новую стиральную машину (подарок на 80-летие снятия блокады Ленинграда от Архангельского целлюлозно-бумажного комбината), подарили цветы и тепло поздравили с весенним праздником.

Депутаты городского Совета Новодвинска вместе с партийцами из 12-го и 14-го первичных отделений «Единой России» традиционно поздравили матерей воинов, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе.

Третий раз вышли на улицы столицы Поморья и архангельские партийцы. Цветы и тёплые пожелания в свой адрес северянки принимали с большой радостью и улыбками.

Сенатор Иван Новиков вместе с депутатом областного Собрания Андреем Багрецовым и секретарём Шенкурского местного отделения «Единой России», председателем окружного Собрания депутатов Анной Заседателевой поздравили жён и матерей участников специальной военной операции.

В Котласе более 150 женщин приятно удивились и обрадовались акции «Для вас, любимые!» от сторонников «Единой России». Их поздравили с весенним днём и подарили цветы, сопровождая знак внимания добрыми пожеланиями любви и счастья.

Татьяну Маурину, секретаря первичного отделения «Страховое», стоявшую, можно сказать, у истоков зарождения Коношского местного отделения Партии поздравили секретарь Ирина Кинозёрова вместе с исполнительным секретарём Анной Павловой.

Тружениц тыла деревни Куликово Красноборского округа поздравили сторонники «Единой России» и 8-го первичного отделения.

Плесецкий округ организовал в досуговом центре «Зенит» праздничный концерт для жён и матерей участников СВО. Глава Александр Кузнецов поздравил женсовет с праздником и вручил благодарности активисткам за плодотворную работу на благо округа.

Верхнетоемское местное отделение поздравило с 8 марта землячек-волонтёров, а также вместе с активистами партии присоединилось ко всеобщей праздничной акции.

Депутат Государственной Думы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия») вместе с главой Лешуконского района Александром Мартыновым поздравил врачей и учителей с прекрасным весенним праздником, вручив букеты и благодарности за труд.

Член регионального политсовета «Единой России», начальник Заостровской больницы Наталья Флеглер пожелала докторам, медперсоналу блеска в глазах, счастья и крепкого здоровья, а также передала поздравления от главного врача Приморской ЦРБ Сергея Коробейникова.

Региональный парламентарий Виктор Заря (фракция «Единая Россия») поздравил с 8 марта Галину Валову, сотрудника центра «Патриот». Галина Георгиевна известный в столице Поморья хранитель морского, культурного, исторического наследия нашего северного края.

Надежда Виноградова, депутат областного Собрания (фракция «Единая Россия») организовала в Октябрьском округе чаепитие для детей участников специальной военной операции. Дети нарисовали праздничные открытки для своих мам. Также депутат поздравила тружениц тыла, посетив их лично в доме на улице Суфтина, 32.