Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск готовится к весенним субботникам

А заодно ликвидирует последствия подтоплений, связанных с массовым сходом снега. Об этом сообщил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Традиционный двухмесячник по уборке и благоустройству города уже начался. В нем принимают участие муниципальные предприятия и учреждения, ресурсоснабжающие и управляющие компании, различные ведомства и бизнес.

 Уборка города производится ежедневно коммунальными службами. А первые весенние субботники состоятся уже 19 и 20 апреля и продлятся до конца мая. В администрациях округов есть необходимый инвентарь, мы договорились с подрядчиками о вывозе мешков.

 С учетом дождливой погоды наша задача сейчас - максимально откачать воду на подтопленных участках, чтобы приступить к уборке города. Сегодня задействовано 6 машин-«бочек» и мотопомпы. Департамент городского хозяйства определяет приоритеты с учетом информации из округов, от ЕДДС и в соцсетях.


16 апрель 14:36 | : Политика

Главные новости


Песни без слов. Мистификации
Гармония во всем. Депутаты АрхГорДумы на неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (194)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20