Архангельск готовится к весенним субботникам

А заодно ликвидирует последствия подтоплений, связанных с массовым сходом снега. Об этом сообщил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Традиционный двухмесячник по уборке и благоустройству города уже начался. В нем принимают участие муниципальные предприятия и учреждения, ресурсоснабжающие и управляющие компании, различные ведомства и бизнес.



Уборка города производится ежедневно коммунальными службами. А первые весенние субботники состоятся уже 19 и 20 апреля и продлятся до конца мая. В администрациях округов есть необходимый инвентарь, мы договорились с подрядчиками о вывозе мешков.



С учетом дождливой погоды наша задача сейчас - максимально откачать воду на подтопленных участках, чтобы приступить к уборке города. Сегодня задействовано 6 машин-«бочек» и мотопомпы. Департамент городского хозяйства определяет приоритеты с учетом информации из округов, от ЕДДС и в соцсетях.



