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Игорь Арсентьев: В Неноксу должно прийти "Комфортное Поморье"

Половину пятницы глава Северодвинска посвятил рабочей поездке в село Ненокса. Его впечатления:

- Автомобильные мосты через реку Верховка и Нёнокса находятся весьма в неплохом состоянии, обсудили дальнейшее их содержание и текущий ремонт. На улице Заречной активно ведутся работы по обустройству пожарного водоёма – проговорили с подрядчиком, что проблемный объект должен быть сдан точно в срок.

 Мобильная связь в селе станет устойчивее – уже завозятся конструкции для строительства новой базовой станции сотовой связи.

 Новые опоры воздушной линии электропередач доставил и ООО “АСЭП”, который в этом году планирует серьезно позаниматься ремонтом наружных сетей. К слову, уличное освещение – это одна из актуальных тем для ненокшан, которую озвучили мне сегодня на встрече. Согласие сетевой организации на использование опор для размещения светильников мы уже получили, работаем дальше.

 Согласен с жителями села, что грунтовый участок дороги на Неноксу нужно грейдировать чаще. Дорога находится на балансе региона, поэтому переговорю с руководителем дорожного агентства «Архавтодор», чтобы работы выполнялись регулярно. Ну а ремонт и содержание местных дорог-наша задача, поэтому поручил руководителю теротдела до конца апреля планы в этом направлении мне предоставить.

 На сходе с жителями обсудили также регулярность доставки бытовых газовых баллонов, транспортную доступность, устройство детских площадок и развитие пешеходной инфраструктуры.

 Принципиально настоял в этом году, чтобы идея ненокшан по благоустройству пешеходной дорожки с освещением была поддержана на региональном конкурсе проектов «Комфортное Поморье». Такие проекты - своеобразный глоток свежего воздуха для села, но сразу договорились, что такая инициатива не должна быть точечной и в Неноксе в ближайшее время должен появиться ТОС. Поручение территориальному отделу я уже дал – с понедельника плотно займемся этим вопросом.

 На предыдущей встрече познакомился с ненокшанкой Татьяной Николаевной, которая искренне переживает за свою улицу Краснофлотскую. Как и обещал, весной осмотрели дорогу и наметили планы по локальной подсыпке и ее оканавливанию. Татьяна Николаевна напомнила мне мою бабушку, которая всегда также искреннее переживала за свою малую родину и старалась жить «по совести». Попрощались до следующей встречи как близкие друг другу люди.


14 апрель 11:48 | : Политика

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