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В Плесецком округе прогнили опоры электропередач

Прокуратурой Плесецкого района по коллективному обращению граждан проведена проверка ненадлежащей эксплуатации воздушных линий электропередач, расположенных в пос. Плесецк, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «АСЭП».

Установлено, что этой сетевой организацией при содержании опор на участке линии электропередач, расположенных на ул. Беданова 
 пос. Плесецк, допускаются нарушения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070. Опоры электропередач находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют загнивания, что может привести к их обрушению.

По результатам выявленных нарушений прокурором Плесецкого района директору ООО «АСЭП» внесено представление с требованием привести опоры в соответствие требованиями законодательства, которое удовлетворено. 

Электросетевой организацией проведены работы по замене опор. 

(фото с Прокуратурой Плесецкого района по коллективному обращению граждан проведена проверка ненадлежащей эксплуатации воздушных линий электропередач, расположенных в пос. Плесецк, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «АСЭП».

Установлено, что этой сетевой организацией при содержании опор на участке линии электропередач, расположенных на ул. Беданова 
 пос. Плесецк, допускаются нарушения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070. Опоры электропередач находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют загнивания, что может привести к их обрушению.

По результатам выявленных нарушений прокурором Плесецкого района директору ООО «АСЭП» внесено представление с требованием привести опоры в соответствие требованиями законодательства, которое удовлетворено. 

Электросетевой организацией проведены работы по замене опор. 

 

(фото с https://st-taseevo.ru/news/na-modernizatsii-lep/amp/) 

 

11 сентябрь 11:18 | : Скандалы

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