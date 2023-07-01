В Плесецком округе прогнили опоры электропередач

Прокуратурой Плесецкого района по коллективному обращению граждан проведена проверка ненадлежащей эксплуатации воздушных линий электропередач, расположенных в пос. Плесецк, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «АСЭП».

Установлено, что этой сетевой организацией при содержании опор на участке линии электропередач, расположенных на ул. Беданова

пос. Плесецк, допускаются нарушения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070. Опоры электропередач находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют загнивания, что может привести к их обрушению.

По результатам выявленных нарушений прокурором Плесецкого района директору ООО «АСЭП» внесено представление с требованием привести опоры в соответствие требованиями законодательства, которое удовлетворено.

Электросетевой организацией проведены работы по замене опор.

(фото с Прокуратурой Плесецкого района по коллективному обращению граждан проведена проверка ненадлежащей эксплуатации воздушных линий электропередач, расположенных в пос. Плесецк, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «АСЭП».

Установлено, что этой сетевой организацией при содержании опор на участке линии электропередач, расположенных на ул. Беданова

пос. Плесецк, допускаются нарушения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070. Опоры электропередач находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют загнивания, что может привести к их обрушению.

По результатам выявленных нарушений прокурором Плесецкого района директору ООО «АСЭП» внесено представление с требованием привести опоры в соответствие требованиями законодательства, которое удовлетворено.

Электросетевой организацией проведены работы по замене опор.