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Дмитрий Морев: "Я был максимально честен с людьми"

Встреча-диалог главы Архангельска с жителями округа Майская горка состоялась. Разговор был достаточно откровенный, без лишних политесов. Но и с ножом на градоначальника никто не бросался (имеется в виду кошмарный инцидент с губернатором Мурманской области на подобной встрече). Причем меры безопасности были обычные, без усиления.

Дмитрий Морев поблагодарил всех собравшихся за активную жизненную позицию и рассказал о планах горадмина:

 - На ближайшее время у нас большие планы по развитию территорий округа: строительство ул. Карпогорской, современной школы на ул. Ленина, детского сада и ФОКа с бассейном, комплексная застройка новых жилых кварталов и возведение социальных домов, капитальный ремонт Эколого-биологического лицея и подготовка к капремонту корпуса школы № 95.

 Первый же вопрос от жителей касался планов по строительству жилого комплекса вблизи 35-й школы. На сегодняшний день разрешение на строительство не выдано, решение не принято. С потенциальным застройщиком мы готовы обсуждать эту перспективу только при согласии выполнить три условия: сохранение проездов к школе и домам, благоустройство прогулочной территории и спортплощадки, выделение средств на капремонт культурного центра «Луч». От участников встречи поступили дополнительные предложения: возможность их воплощения в жизнь мы проанализируем.

 Многие дворовые проезды Майской горки требуют ремонта, как и в других округах. Четвертый год подряд мы закладываем в бюджете средства на такую программу. После таяния снега организуем объезд территорий, чтобы составить список первоочередных.

 Вторая системная проблема – подтопление проездов. По частному сектору есть эффективный инструмент – создание ТОСа. При поддержке бюджета многие подобные кварталы уже реализовали такую задачу. Сложнее с дорогами и дворами на территориях многоэтажек. Исторически сложилось, что половина дорог в городе построено без систем ливневой канализации. В прошлом году мы начали обследование всей системы ДЛК: имея на руках такой документ, сможем заявляться в федеральные программы. Решение задачи займет время, но начало положено.

Я был максимально честен с людьми: не обещал невозможного, но и обращал внимание на уже реализованные проекты и подкрепленные финансами планы на ближайшее время. Это был конструктивный диалог, который позволит администрации города выстроить приоритеты с учетом мнения жителей. Благодарю и депутатов городской Думы, которые приняли участие во встрече!


10 апрель 08:12 | : Политика

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