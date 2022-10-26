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В Поморье прошел день бесплатной юридической помощи

В Архангельске приёмы проходили в рамках региональной общественной приёмной и Центра поддержки и защиты граждан «Единой России». Юридические вопросы заявителям помогала решать заместитель руководителя Центра Нарине Асоян.

В рамках всероссийского дня оказания юридической помощи на приём к специалисту записалось пять архангелогородцев. Люди обращались по вопросам переселения из ветхого аварийного жилья, получения выплат в связи с сокращением за 4-6 месяцы, а также оспаривание решений судебных приставов.

Так, Михаил Сергеевич обратился в Центр с весьма деликатным вопросом. Он сообщил, что полгода назад дал в долг своему товарищу значительную сумму денег. Так как между ними были хорошие дружеские отношения, то расписку писать не стали. А деньги перевели через приложение банка.

В соответствии с договорённостями, должник первое время исправно возвращал финансы, но спустя несколько месяцев перестал осуществлять платежи. Вначале он говорил, что столкнулся с небольшими трудностями и просил дать отсрочку в месяц, но позже и вовсе перестал выходить на связь. Мужчина поинтересовался у юриста как правильно поступить в такой ситуации.

Как пояснила Нарине Асоян, подобные ситуации встречаются достаточно часто. И в подобных ситуациях расписка является необходимым документом для того, чтобы обезопасить себя. 

«Расписка является достоверным подтверждением факта передачи денежных средств в долг. Но в случае, когда этот документ не был составлен, в качестве подтверждения можно использовать выписку с банковского счёта о переводе денежных средств должнику. А если деньги были бы переданы наличными без свидетелей, то подтвердить этот факт практически невозможно», - отметила Нарине Асоян.

Также юрист пояснила, что лучше заполнять расписку «от руки». В таком случае, при подаче обращения в суд, можно будет почерковедческую экспертизу, которая подтвердит авторство расписки.

В ходе приёма Нарине Асоян помогла заявителю составить претензию на имя должника, в которой было указано, что в случае невозврата денежных средств, будет подан соответствующий иск в суд. По мнению юриста, должник может отреагировать на претензию и начать возвращать долг. В противном случае – этим вопросом будет разбираться суд, а в последствие – судебные приставы.

19 ноябрь 08:40 | : Политика

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