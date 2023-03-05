Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске намечается большое переселение из аварийных домов

Глава Архангельска Дмитрий Морев поделился планами по расселению горожан, чьи дома признаны непригодными для проживания. 

По федеральной программе переселения строятся 6 домов на ул. Цигломенской. Три из них будут четырехэтажными, еще три – трехэтажными. 

Большой П-образный дом на ул. Карпогорской, 34 рассчитан на 314 квартир, в которые должны переехать 867 горожан. 

В 2019-2021 годах в рамках действующей программы удалось переселить 2,1 тыс. архангелогородцев. А в 2022 году еще 2,4 человек.  Участники программы проживают в домах, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. 

- Для Архангельска жизненно необходимо, чтобы на федеральном уровне была принята следующая программа. Информацией о домах, которые признаны непригодными для проживания с 2017 года, мы владеем, и она передана на уровень регионального правительства. Это один из этапов формирования программы переселения, - отметил Дмитрий Морев. 

 

21 март 15:14 | : Экономика

Главные новости


Скользко. Коммунистический десант в Архангельске глазами наблюдателя
С новым кодом, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (227)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20