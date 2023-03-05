В Архангельске намечается большое переселение из аварийных домов

Глава Архангельска Дмитрий Морев поделился планами по расселению горожан, чьи дома признаны непригодными для проживания.

По федеральной программе переселения строятся 6 домов на ул. Цигломенской. Три из них будут четырехэтажными, еще три – трехэтажными.

Большой П-образный дом на ул. Карпогорской, 34 рассчитан на 314 квартир, в которые должны переехать 867 горожан.

В 2019-2021 годах в рамках действующей программы удалось переселить 2,1 тыс. архангелогородцев. А в 2022 году еще 2,4 человек. Участники программы проживают в домах, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

- Для Архангельска жизненно необходимо, чтобы на федеральном уровне была принята следующая программа. Информацией о домах, которые признаны непригодными для проживания с 2017 года, мы владеем, и она передана на уровень регионального правительства. Это один из этапов формирования программы переселения, - отметил Дмитрий Морев.