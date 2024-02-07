Дмитрий Морев: Наступает "Время героев"

Глава Архангельска Дмитрий Морев на своей странице в ВК рассказал, как отразятся на развитии столицы Поморья решения, озвученные сегодня Владимиром Владимировичем Путиным.

Полный текст сообщения, опубликованного Дмитрием Моревым:

- Сегодня в своем ежегодном послании Президент России Владимир Владимирович Путин четко сформулировал: национальные интересы страны и семья – основа настоящего и будущего нашего народа.

Новые национальные проекты «Семья» и «Молодежь России» дадут дополнительные возможности и для развития Архангельска.

Будет принята новая программа переселения из аварийного жилья, начнется капремонт в детских садах и продолжится строительство школ, спортивных залов и стадионов. Предусмотрят финансирование реконструкции набережных и парков, а законодательство об охране памятников архитектуры будет пересмотрено. Мы уже готовы подавать заявки на участие в программах!

Большое внимание в послании уделено развитию муниципалитетов, которые обеспечивают деятельность Северного морского пути и являются базой для рыболовной отрасти. Новые меры господдержки положительно отразятся на Архангельске.

«Время героев» - так называется новая кадровая программа для участников и ветеранов СВО. Наши земляки, которые делом доказали свою преданность интересам Отечества, их жены, родители, дети и сегодня находятся в фокусе внимания. А кадровая программа поможет нашему городу получить серьезных, хорошо подготовленных специалистов и обеспечить доход семьям ветеранов СВО.

«Только все вместе жители России смогут решить большие задачи, которые стоят перед страной» - заявил Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Наша общая консолидация – огромная сила!