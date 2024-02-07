Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: Наступает "Время героев"

Глава Архангельска Дмитрий Морев на своей странице в ВК рассказал, как отразятся на развитии столицы Поморья решения, озвученные сегодня Владимиром Владимировичем Путиным.

 Полный текст сообщения, опубликованного Дмитрием Моревым:

 - Сегодня в своем ежегодном послании Президент России Владимир Владимирович Путин четко сформулировал: национальные интересы страны и семья – основа настоящего и будущего нашего народа.

 Новые национальные проекты «Семья» и «Молодежь России» дадут дополнительные возможности и для развития Архангельска.

 Будет принята новая программа переселения из аварийного жилья, начнется капремонт в детских садах и продолжится строительство школ, спортивных залов и стадионов. Предусмотрят  финансирование реконструкции набережных и парков, а законодательство об охране памятников архитектуры будет пересмотрено. Мы уже готовы подавать заявки на участие в программах!

 Большое внимание в послании уделено развитию муниципалитетов, которые обеспечивают деятельность Северного морского пути и являются базой для рыболовной отрасти. Новые меры господдержки положительно отразятся на Архангельске.

 «Время героев» - так называется новая кадровая программа для участников и ветеранов СВО. Наши земляки, которые делом доказали свою преданность интересам Отечества, их жены, родители, дети и сегодня находятся в фокусе внимания. А кадровая программа поможет нашему городу получить серьезных, хорошо подготовленных специалистов и обеспечить доход семьям ветеранов СВО.

 «Только все вместе жители России смогут решить большие задачи, которые стоят перед страной» - заявил Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Наша общая консолидация – огромная сила!

 

29 февраль 16:24 | : Политика

Главные новости


Учись парламентаризму смолоду . Депутаты АрхГорДумы за неделю
Песни без слов. Рондо Венециано

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20