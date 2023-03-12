Дмитрий Морев прокомментировал отчет Александра Цыбульского

Своими мыслями об услышанном на сессии Архангельского областного Собрания поделился глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня губернатор Поморья Александр Цыбульский на сессии областного Собрания выступил с отчетом о результатах деятельности регионального правительства в 2022 году. Цифры и факты свидетельствуют, что экономика нашего региона развивается, растут инвестиции и доход бюджета, сократилась безработица, ускоренно реализуется программа переселения из аварийного жилья.



Важно, что губернатор большое внимание уделяет развитию областного центра. Федеральные и областные инвестиции в инфраструктуру и благоустройство города в последние годы выросли в 3 раза. Все мы, жители Архангельска, видим: время жесткой экономии позади, город наверстывает упущенные ранее возможности. Дополнительное финансирование уже позволило отремонтировать многие дороги, обновить школы, культурные центры, библиотеки, открыть вновь построенные детские образовательные учреждения, создавать комфортные скверы, спортивные центры.



Правительством области проведена результативная работа по привлечению инвестиций частных компаний-резидентов. Только в Архангельске уже зарегистрировано около ста резидентов Арктической зоны, а инвестиции составляют порядка 40 млрд рублей. И это -еще 2300 рабочих мест.



В активной фазе и развитие архангельского транспортного узла: идет строительство судов, увеличивается грузооборот порта, найдены ресурсы для ремонта причалов, мостов, аэропорта и вокзала.



Грамотная организация работы по поддержке участников СВО и их семей позволяет нам уделять внимание землякам индивидуально, с учетом потребностей конкретных людей.

Я солидарен с мнением губернатора, что патриотическое воспитание – государственная задача. Мы возвращаем в школы, садики и молодежные центры практику детских объединений, формируем поколение граждан, которые гордятся историей и традициями своей Родины.



Губернатор Александр Цыбульский ставит конкретные, серьезные задачи, задает высокий темп работы всей команде. Именно поэтому сейчас время возможностей для положительных перемен, которые должны увидеть и почувствовать все жители столицы Поморья.



