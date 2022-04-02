Дмитрий Морев оценил потенциал Архангельского морского торгового порта

Предприятие «Архморторгпорт» является крупным работодателем: здесь трудится более 700 человек. Возможности развития торгового порта как важного звена экономики города глава Архангельска Дмитрий Морев обсудил с директором ОАО «АМТП» Цеценом Горяевым.
Порт круглогодичной навигации имеет собственный буксирный флот и два грузовых терминала - «Экономия» и «Бакарица». В ходе осмотра производственных мощностей Цецен Горяев пояснил Дмитрию Мореву, что предприятие занимается перевалкой всех видов грузов, кроме наливных, имеет 11 причалов общей протяженностью 1707 метров.
В 2021 - 2022 годах приоритетным направлением остается перевалка грузов на Арктические территории. За счет своего географического местоположения и сохранения универсальной специализации Архангельский морской торговый порт занимает уникальную нишу в конкурентной среде стивидорного бизнеса на Севере России.
Перспективы развития Архморторгпорта связаны с дальнейшим освоением арктических месторождений углеводородного сырья.