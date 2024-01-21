Архангельский единоросс доставил груз в зону СВО

Жители Вельска, Устьян, Шенкурска, Двинского Березника собрали две машины нужных вещей, средств гигиены, медикаментов для госпиталей и отправили помощь нашим ребятам, воюющим в зоне специальной военной операции. Березниковский ЛДК выделил стройматериалы (доски) – всё пойдёт в дело.

Андрей Аннин сейчас находится в Херсонской области, как раз останавливались в Донецке. С места событий он дал комментарий:

- Мы сегодня были в Донецке. Сейчас едем по Херсонской области. В сторону Мелитополя движемся. Дороги здесь очень хорошие. Вчера находились в зоне Артёмовска. У ребят нормальное настроение – выполняют боевые задачи. Очень рады посылкам из дома, благодарят за груз, за стройматериалы, за поддержку. Как только мы уехали оттуда, пришло печальное известие из Донецка, – фашисты обстреляли рынок, погибли мирные жители. Мы были в Макеевке и видели, как идёт обстрел, летают ракеты. Здесь всё по-другому. Идёт война. Надо делать всё возможное, чтобы скорее всё завершилось. И помогать надо всегда, всем миром.

Отметим, помощь бойцам СВО и членам их семей - один из основных пунктов народной программы "Единой России".



