В Архангельске поздравили и помогли по хозяйству ветерану северных конвоев

Представители регионального отделения «Единой России», регионального совета сторонников партии, Архангельского местного совета сторонников навестили Рудольфа Кротова. В декабре ему исполнилось 93 года. Встреча состоялась перед праздниками в рамках Всероссийской партийной акции «С Новым годом, ветеран!» и в рамках деятельности регионального совета сторонников «Единой России».

Дочь Рудольфа Александровича – Людмила провела нас в дом. Усадив за стол, ушла за отцом. Рудольф Александрович обрадовался гостям. Разговорился о жизни, разволновался. И послушать было о чём. Память, надо сказать, у него отменная – до деталей всё знает. За плечами большая, интересная и трудная жизнь. Рудольф Кротов и по сей день стойко переносит невзгоды. А помогли ему в этом школа юнг при Северном морском пароходстве, служба в армии (1951-1955) – воздушные войска (летал бортовым стрелком) и настоящий мужской труд – был кочегаром, машинистом и четвёртым механиком СМП.

Родился Рудольф Александрович в Ленинграде, в семье моряка. В 1932 году приехали в Архангельск, а потом в 1933-м отца – Александра Кротова – перевели во Владивосток руководить портом (1933-1937).

- Прожили мы там четыре года. Мама со мной и братом уехала к родным в Архангельск погостить. Мы потом здесь узнали, что отца арестовали. Расстреляли его в 1938-м, а реабилитировали уже в 80-м, - рассказывает Рудольф Александрович. – Так в Архангельске и остались жить. Пошёл я в первый класс в восьмую школу. А в 1943-м меня приняли в пятый класс школы юнг. И вот во время войны и учёбы мне довелось выходить в море на пароходе «Мудьюг». А в районе Соловков, Мурманска и Кандалакши участвовать и в конвоях. Мы даже подвергались бомбардировкам противника. После школы юнг работал кочегаром сначала в Латвийском пароходстве, а потом и в нашем Северном.

Особенно отмечает Рудольф Александрович своё участие в параде Победы 1955-го, когда во время торжества пролетал на самолёте над Красной площадью. В мирное время Рудольф Кротов работал в Северном морском пароходстве, окончив Архангельское мореходное училище. Трудился также инженером в различных организациях Архангельска. У Рудольфа Александровича большая семья - сын и дочь, пятеро внуков и десять правнуков.

Он очень увлечённый человек: шахматы, чтение лекций, коллекционирование марок. В 75 лет принялся сочинять стихи (даже книгу свою издал – «Коль ты смеёшься – ты ещё жив»). Активно обустраивал дачу: выращивал ягодные кусты, сам прокопал и смонтировал водопровод. Всё это помогло ветерану сохранить бодрость духа, не потерять интерес к жизни.

- Ну что, папа, будем гостей чаем поить?

- Да мы сначала поработаем! Чем нужно помочь? А потом и чайку.

Константин Малиновский – член Архангельского местного совета сторонников «Единой России», Артём Докучаев – член регионального совета сторонников, Михаил Починков – общественный активист дружно взялись за лопаты. Помогли убрать двор. Зима нынче снежная

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