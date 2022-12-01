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Андрей Аннин лично передал гумпомощь для мобилизованных земляков

Секретарь Виноградовского местного отделения «Единой России» Андрей Аннин лично отвёз гуманитарную помощь для мобилизованных земляков на территорию ЛНР.

В наборах – тёплые вещи, берцы, необходимые медикаменты, а также домашние пирожки и шаньги. Собрать гуманитарный груз помогали неравнодушные жители Виноградовского округа, председатель Собрания депутатов Виноградовского округа Надежда Салыкина, которая подключила к сбору помощи и депутатов и женсовет, предприниматель Виктор Буторин.

По словам Андрея Аннина, в процессе поездки он неоднократно встречал мобилизованных земляков из Архангельской области. Все передают привет, службу тянут и на невзгоды не жалуются.

«По итогам короткой поездки хочу сказать, что у нас отличные парни - внуки, сыновья, отцы, братья, мужья, любимые у девушек, зятья - настоящие мужчины и патриоты. Они родину в обиду не дадут. А мы, в силу своих возможностей, будем помогать»,- отметил Андрей Аннин.

Он также добавил, что в дальнейшем акция по доставке гуманитарной помощи землякам продолжится. Собирают в первую очередь предметы, чтобы ребятам было относительно комфортно – тепло и сухо.


15 декабрь 12:59 | : Будни

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