Пинежье выбрало Колик

Сегодня комиссия из представителей областной администрации и депутатов местного Совета проголосовала за нового главу Пинежского муниципального округа.

Им стала уроженка села Карпогоры Людмила Колик, ранее работавшая директором Архангельского колледжа культуры и искусств. Специалист в библиотечном деле и активная общественница.

Интересно, что ее соперник в финале Фофанов, он же главный инженер архангельской компании, работающей (зарабатывающей) в сфере ЖКХ (трубы и пр.), еще в ходе экзаменов на пост главы заявил, что готов идти к Колик заместителем. Естественно, по ЖКХ.

То есть, слился. Ну, и из кого было выбирать?!

Людмила Колик займет место Александра Чечулина. Который без пяти минут глава Новодвинска.