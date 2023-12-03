Новодвинском будет руководить иногородец

На вчерашнем заседании комиссии по отбору кандидатов на пост главы Новодвинска в финальный тур вышли Вера Пономарева и Александр Чечулин, их программы по развитию города бумажников признаны наиболее вменяемые.

Оба относятся к определению «неместные». Чечулин – уроженец села Карпогоры, большую часть сознательной жизни провел в Архангельске, последние годы руководил Пинежским районом. Пономарева занимает пост главы Ломоносовского округа областной столицы.

Еще два участника первого тура, оставшиеся «за бортом» – Якимов и Коротков (последний снялся в пользу Чечулина) – представители новодвинского политического бомонда.

С большой долей вероятности победу в финале одержит Александр Чечулин как наиболее яркий представитель поколения молодых технократов, востребованных сегодня на руководящих постах.