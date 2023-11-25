Пинежье в ожидании нового главы

Как известно, в конце ноября Александр Чечулин сложил с себя полномочия главы Пинежского района. По некоторым данным, он будет принимать участие в конкурсе претендентов на пост градоначальника Новодвинска с большими шансами на победу.

Но свято место пусто не бывает…

Вчера в Пинеге прошел первый тур выборов нового главы муниципального округа. Из четырех представленных кандидатур отборочной комиссии (4 – представители губернатора, 4 – местные депутаты) наиболее внятными показались две:

- главный инженер архангельского ООО «РПК» Роман Фофанов;

- директор Архангельского колледжа культуры и искусств, руководитель благотворительной организации «Инициатива Пинежья» Людмила Колик.

Наши наблюдатели делают ставки на победу представительницы прекрасной половины человечества, у которой лучший бэкграунд по сравнению с конкурентом.

(фото с https://pinezhye.ru/news/asfaltovyy-put/)