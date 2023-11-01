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Глава Пинежья Чечулин уходит. Руководить Новодвинском?

Вот такое послание разместил вчера в соцсети глава Пинежского округа Александр Чечулин.

- Я дважды выдвигал свою кандидатуру на конкурс главы Пинежского района и брал ответственность за развитие нашей малой родины. За эти годы многое удалось сделать и ещё больший задел создан на ближайшие годы. Все, что удалось построить, отремонтировать или создать - это результат работы большой команды людей. В нашей команде работают опытные и энергичные люди, способные продолжить начатое на ещё более высоком уровне. Впереди конкурс, но я уверен, что передам этот ответственный пост достойному профессионалу и влюблённому в Пинежский район человеку.

Как известно, успешные главы муниципалитетов в расцвете сил (Чечулин родился в 1987 году) уходят исключительно вверх по карьерной лестнице с одобрительного кивка региональной администрации. Как стало известно нашей редакции еще на прошлой неделе, Александр Чечулин рассматривался на пост главы Новодвинска, оказавшийся вакантным после сложения полномочий Сергеем Андреевым. Видимо, кандидатура согласована.

Отметим, что Новодвинск – очень непростой в плане управления город. Огромное влияние буквально на все сферы жизни имеет АЦБК, Андреев был его фактическим представителем. Как там примут «варяга», покажет время.

29 ноябрь 08:19 | : Политика

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