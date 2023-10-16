И старым, и малым. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья усиленно готовились к грядущей сессии (начнет свою работу 14 декабря).

В ходе заседания профильной комиссии по бюджету и финансам было предложено перенаправить более 22 млн. рублей на ремонт средних школ №№1,2,45 и 50. На ремонт детских садов №№20,88 и 121 будет направлено порядка 8,8 млн. рублей. Для устранения дефектов здания спортивной школы №6 по адресу: ул. Гидролизная, д.12 - порядка 4,8 млн. рублей. 12 млн. рублей предлагается направить на обеспечение мер социальной поддержки (бесплатный проезд в общественном транспорте) для граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц.

Также будут внесены изменения в Устав города… но не революционные. А еще обсуждались кандидатуры на звание «Почетный гражданин Архангельска».

Такая же комиссия, но по социальным вопросам, решала архиважную проблему – как облегчить жизнь маломобильным гражданам (о том, как живется-можется инвалидам-колясочникам в Архангельске, читайте здесь).

Оказывается, даже такая несложная на первый взгляд штука, как установка пандуса в жилом доме, сталкивается с законодательными препонами.

Михаил Орлов:

- Есть достаточно серьезная проблема, это обустройство существующего жилья инвалидов и адаптация общедомового имущества для нужд маломобильных групп населения: установка пандусов, мобильных подъемных механизмов и т.д. К сожалению, даже усилия наших общественных организаций ВОИ не могут эту проблему решить. Давайте разберемся, что возможно сделать и к кому можно обратиться за решением обсуждаемых вопросов.

Представитель городской администрации ответствовала, что из-за несовершенства законодательства «на практике очень мало примеров, когда можно за счет бюджета поставить пандус и создать необходимые условия». В итоге нуждающихся приходится ставить в очередь на получение более комфортного жилья… вы представляете длину этой очереди?!

Но даже если найден спонсор для установки пандуса, можно упереться в нежелание управляющей компании заниматься сим муторным делом. Участниками встречи было принято решение обратиться с существующей проблемой в правительство региона, а далее вместе выходить на федеральный уровень… дело даже не послезавтрашнего дня. Так и живем, точнее, выживаем.

Ну и к делам повседневным.

Елена Ануфриева приняла участие в приемке только что построенного социального дома в Майской Горке. Напомним, именно к домам такого типа часто звучат в социальных сетях претензии от жильцов, переселенных из аварийных домов. В этот въедут более 900 человек.

Но это явно не тот случай. Все квартиры в доме имеют чистовую отделку, также установлена вся необходимая сантехника – раковины, ванны, унитазы, на кухнях – плиты. То есть, без дополнительных расходов.

Увиденное депутата удовлетворило.

Елена Ануфриева:

- Это самый большой жилой объект, который построен в этом году в Поморье по программе ликвидации аварийного жилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Мы участвовали в приемке дома, в общем, впечатления хорошие, есть незначительные замечания, подрядчик готов устранять.

Акт приемки подписан, будущие новоселы могут готовиться получать ключи.

Наталья Братина участвовала в завершении ежегодной акции «Чужих детей не бывает», инициированной женсоветом Цигломени. Как видно из названия, она направлена в помощь маленьким жителям города, обделенным семейным теплом.

Наталья Братина:

- Мы благодарим наших рукодельниц, которые подключились и связали тёплые радости для малышей из Архангельского дома ребёнка. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто не остался в стороне. Поблагодарить команду наших "Серебряных" волонтёров - Мерзлякову Алевтину Михайловну, Непеину Елену Васильевну, Вологдину Надежду Ивановну, Шуст Елену Викторовну и всех - всех, кто был с нами! Все тёплые радости переданы в Дом ребёнка и уже скоро согреют малышей, которые очень нуждаются в человеческом тепле.

Собранные, а многие сделанные своими руками нужные подарки ушли по назначению. Например, связанные с любовью теплые вещи.