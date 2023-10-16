Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И старым, и малым. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья усиленно готовились к грядущей сессии (начнет свою работу 14 декабря). 

В ходе заседания профильной комиссии по бюджету и финансам было предложено перенаправить более 22 млн. рублей  на ремонт средних школ №№1,2,45 и 50. На ремонт детских садов №№20,88 и 121 будет направлено порядка 8,8 млн. рублей. Для устранения дефектов здания спортивной школы №6 по адресу: ул. Гидролизная, д.12 - порядка 4,8 млн. рублей. 12 млн. рублей предлагается направить на обеспечение мер социальной поддержки (бесплатный проезд в общественном транспорте) для граждан, достигших возраста 70 лет и старше, и сопровождающих их лиц.

Также будут внесены изменения в Устав города… но не революционные. А еще обсуждались кандидатуры на звание «Почетный гражданин Архангельска».

Такая же комиссия, но по социальным вопросам, решала архиважную проблему – как облегчить жизнь маломобильным гражданам (о том, как живется-можется инвалидам-колясочникам в Архангельске, читайте здесь).

Оказывается, даже такая несложная на первый взгляд штука, как установка пандуса в жилом доме, сталкивается с законодательными препонами.

Михаил Орлов:

- Есть достаточно серьезная проблема, это обустройство существующего жилья инвалидов и адаптация общедомового имущества для нужд маломобильных групп населения: установка пандусов, мобильных подъемных механизмов и т.д. К сожалению, даже усилия наших общественных организаций ВОИ не могут эту проблему решить. Давайте разберемся, что возможно сделать и к кому можно обратиться за решением обсуждаемых вопросов.

Представитель городской администрации ответствовала, что из-за несовершенства законодательства «на практике очень мало примеров, когда можно за счет бюджета поставить пандус и создать необходимые условия». В итоге нуждающихся приходится ставить в очередь на получение более комфортного жилья… вы представляете длину этой очереди?!

Но даже если найден спонсор для установки пандуса, можно упереться в нежелание управляющей компании заниматься сим муторным делом. Участниками встречи было принято решение обратиться с существующей проблемой в правительство региона, а далее вместе выходить на федеральный уровень… дело даже не послезавтрашнего дня. Так и живем, точнее, выживаем.

Ну и к делам повседневным.

Елена Ануфриева приняла участие в приемке только что построенного социального дома в Майской Горке. Напомним, именно к домам такого типа часто звучат в социальных сетях претензии от жильцов, переселенных из аварийных домов. В этот въедут более 900 человек.

Но это явно не тот случай. Все квартиры в доме имеют чистовую отделку, также установлена вся необходимая сантехника – раковины, ванны, унитазы, на кухнях – плиты. То есть, без дополнительных расходов.

Увиденное депутата удовлетворило.

Елена Ануфриева:

- Это самый большой жилой объект, который построен в этом году в Поморье по программе ликвидации аварийного жилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Мы участвовали в приемке дома, в общем, впечатления хорошие, есть незначительные замечания, подрядчик готов устранять.

Акт приемки подписан, будущие новоселы могут готовиться получать ключи.

Наталья Братина участвовала в завершении ежегодной акции «Чужих детей не бывает», инициированной женсоветом Цигломени. Как видно из названия, она направлена в помощь маленьким жителям города, обделенным семейным теплом.

Наталья Братина:

- Мы благодарим наших рукодельниц, которые подключились и связали тёплые радости для малышей из Архангельского дома ребёнка. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто не остался в стороне. Поблагодарить команду наших "Серебряных" волонтёров - Мерзлякову Алевтину Михайловну, Непеину Елену Васильевну, Вологдину Надежду Ивановну, Шуст Елену Викторовну и всех - всех, кто был с нами! Все тёплые радости переданы в Дом ребёнка и уже скоро согреют малышей, которые очень нуждаются в человеческом тепле.

Собранные, а многие сделанные своими руками нужные подарки ушли по назначению. Например, связанные с любовью теплые вещи. 

09 декабрь 10:00 | : Политика / Горячая тема

Главные новости


«Слово пацана. Кровь из ушей»
Глупый пингвин. Назидательный рассказ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (90)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20