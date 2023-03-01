Депутаты АрхГорДумы распределили почти полмиллиарда рублей дополнительных доходов

В рамках прошедшей мартовской сессии городские депутаты распределили дополнительных доходов на сумму более 480 млн. рублей.

По предложению департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры городской Администрации предлагается направить порядка 129 млн. рублей, в т.ч.: 41 млн. руб. – на сезонное содержание автомобильных дорог; 10,8 млн. руб. – устранение деформаций дорожного покрытия; 4,9 млн. рублей – на установку и ремонт павильонов ожидания на остановках общественного транспорта; 35 млн. руб. – на нанесение дорожной разметки.

Также планируется выделить средства на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского от пр. Ломоносова до пр. Обводный канал и на устройство тротуаров и остановок общественного транспорта по Лахтинскому шоссе.

Порядка 19 млн. рублей предлагается направить на строительство автомобильных проездов к новой школе на 1600 мест в территориальном округе Майская горка в целях обеспечения уровня софинансирования с областным бюджетом.

На социальную сферу планируется направить 173,4 млн. рублей, из них: 125,2 млн. руб. на оплату коммунальных услуг учреждениями в связи с повышением роста тарифов.

126 млн. рублей департамент городского хозяйства предлагает направить на ведомственную целевую программу «Развитие городского хозяйства на территории Архангельска», в т.ч.: 6,6. млн. рублей – на содержание безнадзорных животных; 58 млн. руб. – на уплату дополнительных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в связи с ростом минимального размера взноса на кап. ремонт, установленного постановлением Правительства Архангельской области от 25 октября 2022 года №856-пп; порядка 9,5. млн. руб. – предоставление муниципальной поддержки ТСЖ, УК и т.д., на замену лифтов.

Так, будут увеличены средства на проект «Бюджет твоих возможностей», таким образом, ТОСЫ получат больше средств на финансирование общественных проектов. Ряд территориальных округов – Варавино-Фактория, Октябрьский, Ломоносовский и Маймаксанский – получат дополнительные средства на благоустройство и озеленение, в том числе порядка 3,6 млн. рублей будет направлено на благоустройство Вологодского кладбища.

15 млн. рублей предлагается направить на модернизацию теплоузлов образовательных учреждений, а 8 млн. рублей будет направлено на ремонты культурных учреждений, в т.ч. 6,7 млн. рублей на капитальный ремонт кровли Детской школы искусств №31.

1,7 млн. рублей (в целях обеспечения уровня софинансирования с областным бюджетом) предложено направить на капитальный ремонт спортивного зала МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина.

Депутаты Архангельской городской Думы прокомментировали принятие поправок в текущий городской бюджет.

Заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин поднял вопрос о дополнительном финансировании строительства и ремонта детских уличных площадок.

«Этот вопрос стоит детально рассмотреть на профильной депутатской комиссии, есть предложение Главы города рассмотреть принцип субсидирования управляющих компаний и ТСЖ по строительству новых детских площадок. Проработать технические вопросы – кто будет содержать данную площадку, ухаживать за ней, гарантийные обязательства и т.д. В любом случае, если жители сами проявляют настойчивость в появлении, то и в дальнейшем, такие площадки дольше прослужат самим жителям», - отметил Иван Воронцов.

Депутат Ольга Синицкая подняла вопрос финансирования образовательных учреждений для исполнения предписаний со стороны надзорных органов. Депутат Александр Афанасьев обозначил вопрос о состоянии дренажно-ливневой канализации.

«Мы начинаем серьезную работу по обследованию и инвентаризации ДЛК, готовим необходимые документы для попадания в различные федеральные программы по модернизации соответствующей инфраструктуры», - прокомментировал заместитель Главы города по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

Кроме этого, депутаты поддержали протокольную запись, внесенную депутатом Марией Харченко о финансировании спортивного зала во Дворце спорта для группы начальной подготовки по спортивной акробатике спортивной школы им. П. Усова.

По словам председателя городской Думы Валентины Сыровой, многие заявленные объекты имеют софинансирование со стороны областной власти. «Здесь хочу выразить огромную благодарность Губернатору региона Александру Цыбульскому за серьезную поддержку в развитии инфраструктурных проектов, особенно в развитии общественных территорий, улучшении автомобильных дорог. Мы не только строим новые крупные социальные объекты, но и благоустраиваем территории. Только вместе мы можем сделать столицу Поморья лучше для комфортного проживания наших граждан», - отметила Валентина Васильевна.