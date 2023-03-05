Глава Пинежского района ознакомился с жизнью в колонии

Начальник колонии-поселения №19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Междуреченский, Пинежский район) Владимир Ковтун и глава МО "Пинежский муниципальный район" Александр Чечулин провели рабочую встречу.

На ней руководство учреждения УИС и муниципалитета обсудили вопросы интеграции производственного сектора КП-19 в экономику Пинежского района. Главе муниципального образования продемонстрировали производственные возможности Центра трудовой адаптации осужденных и показали какую продукцию здесь выпускают. Колония-поселение идет навстречу просьбам на участие жизни районного центра.

- Вместе мы ремонтируем тротуары, содержим дороги, обеспечиваем котельные топливом. Жители покупают здесь дрова, доску и другие пиломатериалы. Руководство колонии-поселения №19 оказало большое содействие в постройке ледового катка в декабре прошлого года, который до сих пор радует пинежан и гостей, - прокомментировал глава МО "Пинежский муниципальный район" Александр Чечулин.

В ходе состоявшегося диалога начальник КП-19 ОУХД Владимир Ковтун отметил, что в учреждении имеется возможность для расширения дальнейшего сотрудничества.

- Колония готова поставлять заказчикам пиломатериалы различных сечений и длин, а также может обеспечить хлебобулочными изделиями организации и предприятия района,- резюмировал итог разговора Владимир Валентинович.

Во время встречи стороны договорились и о расширении сотрудничества в рамках патриотического воспитания молодежи.



