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Глава Пинежского района ознакомился с жизнью в колонии

Начальник колонии-поселения №19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Междуреченский, Пинежский район) Владимир Ковтун и глава МО "Пинежский муниципальный район" Александр Чечулин провели рабочую встречу. 

 На ней руководство  учреждения УИС и муниципалитета обсудили вопросы интеграции производственного сектора КП-19 в экономику Пинежского района. Главе муниципального образования продемонстрировали производственные возможности Центра трудовой адаптации осужденных и  показали какую продукцию здесь выпускают. Колония-поселение идет навстречу просьбам на участие жизни районного центра.

  - Вместе мы ремонтируем тротуары, содержим дороги, обеспечиваем котельные топливом. Жители покупают здесь дрова, доску и другие пиломатериалы. Руководство колонии-поселения №19 оказало большое содействие в постройке ледового катка в декабре прошлого года, который до сих пор радует пинежан и гостей, - прокомментировал глава МО "Пинежский муниципальный район" Александр Чечулин.

 В ходе состоявшегося диалога начальник КП-19 ОУХД Владимир Ковтун отметил, что в учреждении имеется возможность для расширения дальнейшего сотрудничества. 

- Колония готова поставлять заказчикам пиломатериалы различных сечений и длин, а также может обеспечить хлебобулочными изделиями организации и предприятия района,- резюмировал итог  разговора Владимир Валентинович. 

Во время встречи стороны договорились и  о расширении сотрудничества в рамках патриотического воспитания молодежи.


 

23 март 13:02 | : Будни

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