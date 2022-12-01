Глава Холмогорского района добровольно покидает пост

Последняя политическая новость уходящего гола (надеется редакция).
Наталья Большакова, возглавлявшая Холмогорский район с 2016 года, после преобразования его в округ не стала подавать документы на конкурс.
В своем прощальном послании к жителям она написала следующее:
- Завершается 2022 год, истекает срок моих полномочий на должности главы Холмогорского района. Благодарю всех единомышленников, с кем мы вместе решали важные задачи: глав сельских поселений, коллег, общественников, мою семью! Благодарю и тех, кто критически относился к нашим решениям и делам, вы тоже помогали двигаться вперёд! Спасибо за отношение к жизни и людям, за неравнодушие, за то, что мы были вместе! Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всем мира и благополучия!
На освободившееся кресло претендуют два кандидата – архангелогородец Владислав Чечулин и новодвинец Павел Волосатов. Конкурс состоится в январе будущего года.