В Архангельске обновлен воинский мемориал

Завершены работы по благоустройству воинского мемориала на Ильинском кладбище. Результат достойный: восстановлены имена и даты жизни 337 погибших бойцов, отремонтирован памятник солдату-освободителю, приведены в порядок дорожки и ограждения.



О подробностях мы услышали от градоначальника областной столицы Дмитрий Морева:

- Благоустройство позволило нам не только отремонтировать мемориал, но и детально изучить его историю. На новых табличках из гранита полностью указаны фамилия, имя, отчество бойца, его звание и при наличии сведений – даты жизни. Для этого была проведена сверка по Книге Памяти в военкомате. Ранее на плитах были лишь фамилии и инициалы.



Подрядчик выполнил больший объем работ, чем планировалось изначально. Например, при ремонте памятника солдату оказалось, что постамент имеет изношенное деревянное основание. Согласовали технологию и провели укрепление, чтобы обеспечить долговечность. Кроме того, было решено поменять разрушающуюся бетонную пику знамени на элемент из гранита.



Выполнить столь масштабный проект нам удалось благодаря победе в федеральном конкурсе. Также в этом году в Архангельске проведены работы по ремонту памятников героям и событиям Великой Отечественной войны в округе Майская горка и в Маймаксе – в рамках взаимодействия с Российским военно-историческим обществом. И благоустроить территорию у Вечного огня.



