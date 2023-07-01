В Архангельске продолжается снос незаконных построек

- Мы продолжаем работу по сносу нелегальных построек. Большинство из них были установлены не одно десятилетие назад без оформления земли в аренду или собственность, - сообщил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев.



Сейчас массово сносят постройки в Майской горке, здесь с марта по август уберут 270 незаконных строений: гаражей, сараев и один торговый павильон. Это улицы – Холмогорская, Танкистов, Прокопия Галушина, Стрелковая, Деревообделочников.



Работа в этом направлении будет продолжена и в других округах.



