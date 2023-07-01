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В Архангельске продолжается снос незаконных построек

- Мы продолжаем работу по сносу нелегальных построек. Большинство из них были установлены не одно десятилетие назад без оформления земли в аренду или собственность, - сообщил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев.

 Сейчас массово сносят постройки в Майской горке, здесь с марта по август уберут 270 незаконных строений: гаражей, сараев и один торговый павильон. Это улицы – Холмогорская, Танкистов, Прокопия Галушина, Стрелковая, Деревообделочников.

 Работа в этом направлении будет продолжена и в других округах.


18 август 11:15 | : Политика / Экономика

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