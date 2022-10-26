В Октябрьском округе Архангельска сносят самопальные гаражи

Глава Архангельска Дмитрий Морев подчеркнул важность работы по освобождению городских территорий от ржавых конструкций, которые заполонили дворы.
- Сейчас в работе снос 35 гаражей в Октябрьском округе. Затраты из бюджета ощутимые – порядка 500 тыс. рублей. А летом такую работу проводили в Ломоносовском округе: снесли 164 гаража и получили поддержку со стороны жителей. Ржавый самострой – это прошлый век, а мы будем работать над благоустройством нашего города! – отметил Дмитрий Морев.
Большинство нелегальных гаражей были установлены более 20 лет назад без оформления земли в аренду или собственность. Стоило одному жителю поставить «ракушку», как рядом появлялись такие же. В итоге дворы оказались заставлены ржавыми конструкциями с каракулями-граффити.
Решение о сносе принимается на рабочей группе, затем администрации округов наклеивают на гаражи объявления. Если владельцу дорого имущество и сама конструкция, то он в обозначенные сроки может самостоятельно вывезти его в гаражный кооператив, на дачный участок или продать. В ином случае гараж демонтирует подрядчик администрации.
В настоящее время работа проводится вблизи школы № 2 - на участке у дома 188/1 по пр. Советских космонавтов сносится 11 гаражей. После завершения работ по сносу незаконных гаражей, территория будет приведена в порядок.