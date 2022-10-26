Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Октябрьском округе Архангельска сносят самопальные гаражи

Глава Архангельска Дмитрий Морев подчеркнул важность работы по освобождению городских территорий от ржавых конструкций, которые заполонили дворы.

- Сейчас в работе снос 35 гаражей в Октябрьском округе. Затраты из бюджета ощутимые – порядка 500 тыс. рублей. А летом такую работу проводили в Ломоносовском округе: снесли 164 гаража и получили поддержку со стороны жителей. Ржавый самострой – это прошлый век, а мы будем работать над благоустройством нашего города! – отметил Дмитрий Морев.

 Большинство нелегальных гаражей были установлены более 20 лет назад без оформления земли в аренду или собственность. Стоило одному жителю поставить «ракушку», как рядом появлялись такие же. В итоге дворы оказались заставлены ржавыми конструкциями с каракулями-граффити.

 Решение о сносе принимается на рабочей группе, затем администрации округов наклеивают на гаражи объявления. Если владельцу дорого имущество и сама конструкция, то он в обозначенные сроки может самостоятельно вывезти его в гаражный кооператив, на дачный участок или продать. В ином случае гараж демонтирует подрядчик администрации.



 В настоящее время работа проводится вблизи школы № 2 - на участке у дома 188/1 по пр. Советских космонавтов сносится 11 гаражей. После завершения работ по сносу незаконных гаражей, территория будет приведена в порядок.

18 ноябрь 10:39 | : Политика

Главные новости


Конституционный суд РФ вступился за многодетную семью из поселка Урдома
Основная программа VI кинофестиваля Arctic open: чем порадуют?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (228)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20