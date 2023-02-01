В Холмогорском округе высадился десант двух ветвей власти

О том, как реализуется народная программа «Единой России», национальные проекты и региональные программы в Холмогорском округе пообщались в муниципалитете.

К недавно избранному главе округа Павлу Волосатову приехали председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и представители профильных министерств.

Подобные «десанты» будут и в других муниципалитетах, в связи с проводимой реформой местного самоуправления.

«Сегодня 12 из 19 районов стали округами, появились новые руководители, новые управленческие команды, и чтобы те проекты, которые уже реализуются, и те, что ещё только начинают прорабатывать, не были прерваны, необходима помощь региональной власти.

Одна из задач нашей встречи познакомить нового главу с системой работы правительства области, чтобы он понимал: к кому и с какими вопросами обращаться, на какую помощь можно рассчитывать, а что придется решать самому, – рассказала Екатерина Прокопьева.

Первым пунктом обсудили вопрос о газификации района. Дмитрий Рожин сообщил, что строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Новодвинск» до села Холмогоры планируется в срок, и в следующем году оно должно завершиться. Далее будет программа догазификации – то есть бесплатное подведение газа до границ земельных участков.

К этому необходимо подготовиться, уже сегодня у муниципалитета должны быть полные списки адресов – куда должна дойти труба с газом.

Два проекта в Холмогорах и Матигорах вошли в новую федеральную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Речь идет о капитальном ремонте канализационных сетей в этих селах. По мнению специалистов, это позволит решить целый ряд коммунальных проблем и сэкономит местный бюджет.

Что касается программы по формированию комфортной городской среды, то в текущем году району выделено полтора миллиона рублей. Средства предполагается израсходовать на доукомплектование трех общественных территорий.

Обсуждался и ремонт дорог. Была затронута тема работ на участке трассы Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры с 21 по 30 километр – на въезде в Холмогорский район. Ремонт участка протяженностью 8,3 километра велся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отрезок пути был в очень плохом состоянии и рабочим пришлось изъять более тысячи кубометров грунта, чтобы заменить его на дренирующий слой. Сейчас дорожное полотно отремонтировано и жители Холмогорского округа, часть которых ежедневно ездят на работу в Новодвинск, по достоинству его оценили.

«Зачастую, у нас на территории муниципалитета имеются материалы для ремонта дорожных покрытий, но по закону, для их использования необходимы согласования»,– говорит Павел Волосатов. Дмитрий Рожин пообещал, что будет оперативно решать эти вопросы.

«Мы плотно работаем с федеральным центром, но эффективность реализации привлеченных средств во многом зависит от работы муниципалитетов. Люди ждут от нас качественную организацию работы системы образования и здравоохранения, создания комфортных условий для жизни, но на местах всё это возможно лишь при четком контроле и профессиональной работе местной власти. В противном случае все проводимые реформы будут просто буксовать. Задача региональной власти, не оставлять новых глав наедине со своими проблемами, оказывать поддержку и вести постоянный диалог, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.