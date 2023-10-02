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Дмитрий Морев держит курс на озеленение Архангельска

Напомним, в будущем году Город на Северной Двине отметит 440 лет со дня основания. По мнению главы городской администрации, к этой дате он должен прийти обновленным и зеленым.

Дмитрий Морев:

- В этом году вместе с горожанами мы высадили рекордное количество зеленых насаждений – 6300 деревьев и кустарников!

 Мы взяли курс на омоложение зеленого каркаса города: на смену аварийным полувековым тополям приходят клены, березы, рябины, липы, дубы, яблони, хвойные и различные кустарники. Это сделает зеленое оформление городской среды разнообразным и многослойным.

 Всего за 2023 год высадили 2580 деревьев и 3720 кустарников. Лидеры по озеленению – округ Майская горка (2,5 тысяч зеленых насаждений), Октябрьский округ (1,5 тыс. саженцев) и Соломбала (более 800 молодых деревьев и кустарников). Из деревьев больше всего было высажено берез, хвойных пород, рябин и кленов. Впервые в этом году стали массово применять саженцы лип, которые отлично продходят для оформления городских пространств.

 Всегда включаем озеленение в проекты благоустройства скверов и аллей по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году на обновленных территориях высадили почти 1,5 тысячи саженцев.

 Не оставили без внимания парки и скверы, которые были благоустроены в предыдущие 7 лет. Дополнительное озеленение провели в Майском парке, Зарусье, у КЦ «Северный», на Рябиновой аллее и ул. Воскресенской, в Белом и Петровском скверах, у Ломоносовского дворца культуры и ФСК им. Личутина.

 Большую работу проводим со строительными организациями: благодаря компенсационным посадкам в Архангельске в этом сезоне высажено более 1000 деревьев.

 Часть саженцев мы приобретаем за счет бюджета, но в озеленении все активнее участвуют бизнес, общественные организации, ТОСы, спонсоры образовательных учреждений и застройщики. От имени всех жителей благодарю всех, кто уделяет этой важной теме внимание, организует зеленые субботники!


22 ноябрь 14:09 | : Политика

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