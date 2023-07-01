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Дмитрий Морев рассказал, как сделать Архангельск зеленым

Обращение главы города к неравнодушному населению:

- Уважаемые архангелогородцы, всегда приятно видеть, с какой заботой вы относитесь к озеленению нашего города.

 На этой неделе в соцсетях обсуждалась судьба деревьев на участке улицы Воскресенской от «Диеты» до привокзальной площади. Сегодня вместе со специалистами и подрядчиком мы прошли всю эту территорию благоустройства и отметили зеленые насаждения, которые сохраним.

 Итог рабочей поездки такой:

 1. Сводим 50, а высаживаем 100 деревьев. В контракте был указан предельный, а не точный объем свода. Сейчас определился подрядчик, которому мы выдаем уже конкретное задание.

 2. Предполагалась посадка 35 саженцев, но пересмотр видов работ позволяет нам увеличить озеленение до 100. Наш подрядчик уже заказал 50 саженцев рябины высотой 3,5 метра. Они восполнят озеленение на нечетной стороне улицы взамен аварийных тополей. Планируем также приобрести саженцы березы и рябины для высадки на других участках.

 3. Уже сегодня на территории сквера у «Сбербанка» высадили 10 голубых елей, которые приобрел Росморпорт. Рядом на зеленых «островках» бизнес высадит пузыреплодник. И у нас остается резерв по компенсационным посадкам для дополнительных посадок.

 4. Под свод пойдут только те тополя, которые имеют наклон порядка 30 градусов или повреждение сердцевины, а также сухостой и 2-3 штуки сорного ивняка. Всего 50, а не 100 единиц.

 5. Кусты акации решили не убирать вовсе, за исключением абсолютно высохших. Одиночные кусты подрядчик пересадит, чтобы заполнить промежутки в существующей живой изгороди. Будет смотреться аккуратно, и кустарник сохраним.

 6. По четной стороне улицы проведем обрезку сухих веток рябины – без свода.

 7. Сейчас на участке Воскресенской от «Диеты» до привокзальной площади мы имеем 900 зеленых насаждений. После реализации плана благоустройства их будет 1000.

 В 2021 году мы привели в порядок газон и живую изгородь на ул. Воскресенской от «Богатыря» до «Астры» с обеих сторон. Теперь этот участок выглядит ухоженным, светлым и современным. Такого же результата ожидаем от реализации плана на этот год.


22 сентябрь 15:09 | : Политика

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