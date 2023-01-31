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Дмитрий Морев призывает народ к озеленению Архангельска

О свой сверх актуальной для города инициативе рассказал сам глава областного центра:

- Весна для нас – время планов по озеленению города в сезон благоустройства. В 2022 году в Архангельске было высажено 2127 деревьев и кустарников. Озеленение мы проводили во всех округах, а больше всего – почти по 500 зеленых насаждений – в Ломоносовском округе и на Майской горке.

 Почти 500 деревьев и кустарников были посажены при благоустройстве территорий отдыха по нацпроекту «Жилье и городская среда». Самое масштабное озеленение провели в парке имени Ленина. Здесь вместе с ветеранами, молодежью и сотрудниками компании «Регион-лес» посадили 134 зеленых насаждения: рябину, березы, дубы, клены, липу и пузыреплодник. Березы и спиреи украсили новую площадку в поселке Силикатчиков – всего 208 зеленых насаждений.

 Не оставили без внимания и скверы, которые были благоустроены ранее. В парке «Зарусье», на Рябиновой аллее, в Майском парке, у Ломоносовского ДК и КЦ «Северный», на ул. Химиков дополнительно высадили 80 кустарников и деревьев.

 Часть саженцев мы приобретаем за счет бюджета, но в озеленении все активнее участвуют бизнес, общественные организации, спонсоры образовательных учреждений и застройщики. От имени всех жителей благодарю каждого, кто уделяет этой важной теме внимание, находит средства!

 В этом году мы продолжим высаживать деревья и кусты, но сделаем упор и на другом направлении. Газоны – тоже часть озеленения. И все мы видим, что далеко не везде они имеют приятный вид. Поэтому я дал поручение управлению благоустройства проработать возможность не только посева травы, но и устройства бортов вокруг газонов, которые планируем привести в порядок. Они защитят зеленый «ковер» от попыток припарковать автомобили.

Пользуясь случаем, предлагаю коммерческим организациям Архангельска рассмотреть возможность участия в озеленении города. Мы открыты к диалогу, готовы помогать, работать вместе. Если у жителей и общественных объединений есть идеи по местам посадки, организации акций – делитесь своими предложениями. Вместе мы сможем сделать больше!

07 март 12:07 | : Политика / Экономика

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